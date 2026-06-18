© Foto: Michael Kappeler/dpaApple will wegen teurer Speicherchips Preise erhöhen. Der KI-Boom verknappt DRAM und NAND, konkrete Produkte oder Termine nannte Tim Cook nicht.Apple plant Preiserhöhungen für seine Produkte aufgrund eines Mangels an Speicherchips. Das sagte Vorstandschef Tim Cook in einem Interview mit dem Wall Street Journal, das am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die stark gestiegene Nachfrage nach KI-gestützten Produkten hat dazu geführt, dass Unternehmen der Unterhaltungselektronik um die Sicherung der Versorgung mit wichtigen Komponenten kämpfen müssen, was zu einem rasanten Anstieg der Chippreise geführt hat. Cook sagt, Apple habe sein Bestes getan, um die steigenden Kosten nicht an die Verbraucher …
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