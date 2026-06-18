DAX Prognose für Donnerstag, 18.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.844 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Das Tagestief wurde am Vormittag formatiert. Der Index konnte sich zwar rasch erholen, die Entlastungsbewegung erreichte aber nicht die 25.000 Punkte-Marke. Es ging bis zum Abend in einer Box seitwärts weiter. Die Bullen konnten gestern erneut einen kleinen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich bröckelten die Notierungen wieder etwas ab, der DAX ging bei 24.814 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

1. DAX kämpft weiter mit der Widerstandszone um 24.900 bis 25.050 Punkte Der DAX konnte die wichtigen gleitenden Durchschnitte (SMA20 und SMA50) zuletzt zwar mehrfach überschreiten, sich darüber aber nicht nachhaltig etablieren. Erst ein bestätigter Ausbruch über 25.050 Punkte würde das kurzfristige Chartbild deutlich aufhellen und weiteres Potenzial bis 25.250 Punkte und darüber eröffnen.

2. Unterstützung bei 24.650 Punkten bleibt entscheidend Auf der Unterseite steht die SMA200 bei rund 24.656 Punkten im Fokus. Diese Marke hat sich in den vergangenen Wochen mehrfach als wichtige Unterstützung erwiesen. Ein Bruch dieser Zone könnte den Verkaufsdruck erhöhen und Kursziele im Bereich von 24.230 bis 24.165 Punkten aktivieren.

3. Leichter Vorteil für die Bullen trotz schwacher Marktstimmung Die aktuelle DAX Prognose bleibt leicht positiv mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% für ein bullisches Szenario. Gleichzeitig signalisiert der Fear-&-Greed-Index mit 33 Punkten weiterhin eine vorsichtige Anlegerstimmung, was kurzfristig sowohl für erhöhte Schwankungen als auch für technische Erholungen sprechen kann.

Der DAX zeigte sich im gestrigen Handel erneut richtungslos und pendelte nach einer frühen Schwächephase in einer engen Seitwärtsrange. Der deutsche Leitindex startete bei 24.844 Punkten in den vorbörslichen Handel, markierte am Vormittag sein Tagestief und konnte sich anschließend zwar erholen, scheiterte jedoch erneut an einem nachhaltigen Anstieg über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten.

Zum Xetra-Schluss notierte der DAX bei 24.935 Punkten, ehe die Kurse im nachbörslichen Handel leicht nachgaben. Der Tagesschluss wurde schließlich bei 24.814 Punkten festgestellt....

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