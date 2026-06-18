Wien (www.anleihencheck.de) - Kevin Warsh gelang ein fehlerfreier Amtsantritt als Fed-Präsident, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Er habe eine Mischung aus Kontinuität und Neuordnung gewählt. Neuerungen hätten einen deutlich schlankeren geldpolitischen Beschluss, einen Verzicht auf Forward Guidance sowie die Bildung von fünf Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen geldpolitischer Relevanz betroffen. Kontinuität habe die unveränderten Leitzinsen sowie die Veröffentlichung der Wirtschaftsprognosen in gewohnter Form betroffen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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