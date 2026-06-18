DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Neue Rekordhochs in Tokio und Seoul

DOW JONES--Am Donnerstag hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen. Während das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran die Börsen in Tokio und Seoul auf Rekordhochs trieb, hinkten die chinesischen Börsen und der australische Aktienmarkt hinterher.

Die USA und der Iran haben am späten Mittwoch eine Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges und zur Wiederöffnung der Straße von Hormus unterzeichnet. Die US-Futures drehten daraufhin ins Plus, die Ölpreise gerieten unter Druck.

An der Wall Street hatten die Kurse am Mittwoch deutlich nachgegeben, nachdem die US-Notenbank den Leitzins wie weithin erwartet auf dem aktuellen Niveau belassen hatte. Allerdings signalisierte die Federal Reserve unter ihrem neuen Chef Kevin Warsh Zinserhöhungen im weiteren Jahresverlauf. Warsh zeigte sich während der anschließenden Pressekonferenz zum Zinsentscheid entschlossen, die Inflation zu bekämpfen.

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 1,6 Prozent auf 71.053 Punkte. Er schloss das erste Mal über der Marke von 70.000 Punkten. Der breiter gefasste Topix gewann 1,4 Prozent. An der Börse in Seoul rückte der Kospi um 2,3 Prozent vor. Dagegen fiel der Composite-Index in Shanghai um 0,4 Prozent. CMC Markets verwies in diesem Zusammenhang auf die immer noch schwachen chinesischen Konjunkturindikatoren. Anleger schichteten tendenziell in Finanzmärkte um, die mehr Potenzial böten. In Hongkong lag der Hang-Seng-Index im späten Handel 2,2 Prozent im Minus. Hier belasteten Kursverluste im Internetsektor: Alibaba fielen um 3,9, Meituan um 3,2 und Tencent um 1,8 Prozent.

Chinesische Apple-Zulieferer profitierten von den Preiserhöhungen, die Apple-CEO Tim Cook angekündigt hatte. Unter anderem stiegen Lens Technology in Hongkong um 9,3 Prozent, Luxshare Precision Industry in Shenzhen um rund 4 Prozent und Foxconn Industrial Internet in Shanghai um 7,5 Prozent.

In Seoul verbesserten sich SK Hynix um 6,5 Prozent. Der Chiphersteller hat nach eigenen Angaben Muster des 12-Schicht-Speicherchips HBM4E der neuesten Generation an wichtige Kunden ausgeliefert. Samsung Electronics gewannen 4,6 Prozent.

Aktien des Elektroniksektors waren auch in Japan gefragt. Murata Manufacturing verteuerten sich um gut 8 Prozent, auch gestützt von einem positiven Analystenkommentar: SMBC Nikko Securities hat die Aktie auf Outperform erhöht; die Analysten sehen Murata als Nutznießer des hohen Bedarfs an Datenzentren. Im Sektor gewannen Tokyo Electron 4,7, Renesas 1,6 und TDK 0,7 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.911,10 -0,6 +2,3 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.185,81 +1,4 +19,8 08:00 Kospi (Seoul) 9.063,84 +2,3 +115,1 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 23.786,07 -2,2 -7,2 10:00 Shanghai-Composite 4.096,11 -0,3 +3,2 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.195,07 +0,4 +11,8 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.148,62 -1,2 -28,9 10:00 KLCI (Malaysia) 1.713,22 +0,2 +2,0 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:51 % YTD EUR/USD 1,1512 +0,1 1,1499 1,1607 -2,0 EUR/JPY 184,89 +0,1 184,75 185,96 +0,5 EUR/GBP 0,8654 +0,0 0,8651 0,8649 -0,7 USD/JPY 160,59 -0,0 160,63 160,19 +2,5 USD/KRW 1.528,48 +0,1 1.527,14 1.511,20 +6,1 USD/CNY 6,7614 +0,1 6,7577 6,7574 -3,3 USD/CNH 6,7639 -0,2 6,7760 6,7563 -3,0 USD/HKD 7,8372 +0,0 7,8352 7,8340 +0,7 AUD/USD 0,7031 +0,2 0,7014 0,7064 +5,4 NZD/USD 0,5784 +0,3 0,5766 0,5821 +0,5 BTC/USD 63.995,39 -0,6 64.362,12 65.311,04 -27,0 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 74,79 -2,6 -2,00 76,79 Brent/ICE 77,86 -2,1 -1,69 79,55 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.300,64 +1,0 42,96 4.257,68 Silber 68,71 +1,1 0,73 67,99 Platin 1.743,07 +0,4 6,26 1.736,81 (Angaben ohne Gewähr) ===

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June 18, 2026 03:15 ET (07:15 GMT)

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