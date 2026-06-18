Mainz (ots) -Vier Popstars verlassen ihre Komfortzone: Nico Santos, Rea Garvey, Yvonne Catterfeld und Peter Maffay reisen für "Song Trip" an vier spannende Orte der Welt, tauchen in lokale Musiktraditionen ein und verwandeln mit Künstlerinnen und Künstlern vor Ort einen ihrer Hits in eine vollkommen neue Version. Zu sehen ist "Song Trip" ab Montag, 29. Juni 2026, im ZDF-Streaming-Portal sowie ab Freitag, 17. Juli 2026, jeweils freitags um 23.30 Uhr im ZDF.In der neuen Staffel reist Nico Santos nach Vietnam, Rea Garvey nach Sápmi (Norwegen und Finnland), Yvonne Catterfeld nach Kap Verde und Peter Maffay nach Nashville. Gezeigt werden die Stars auch bei der sogenannten Watch-Party, in der sie alle Folgen gemeinsam anschauen und sich über das Erlebte austauschen."Die Stärke der Reihe liegt darin, dass sie sich auf ganz unterschiedliche Weise schauen lässt - als Reiseformat, Musikformat oder Fanerlebnis", so Jule Broda und Daniel Konhäuser, Redaktion ZDF.Nico Santos x Vietnam, Freitag, 17. Juli 2026, 23.30 UhrNico Santos trifft in Vietnam unter anderen die Volkskünstlerin Hoàng Th\u1ecb Bích H\u1ed3ng und den Sänger Mai Chí Công, der die junge vietnamesische Musik repräsentiert. Gemeinsam mit ihnen erarbeitet Santos eine neue Version seines Hits "Play with Fire". "Song Trip ermöglicht uns Musikern, nochmal in eine ganz neue Welt einzutauchen, die wir so noch nicht erlebt haben." (Nico Santos)Rea Garvey x Sápmi (Norwegen/Finnland), Freitag, 24. Juli 2026, 23.30 UhrRea Garvey entdeckt in "Song Trip" die Kultur der Sámi. Zusammen mit der Joik-Sängerin Hildá Länsman entwickelt er eine Neuinterpretation seines Songs "Halo".Was ihm am besten gefallen habe, so Garvey über seine Folge "Song Trip": Sie habe "die Sami ins richtige Licht gestellt. Es ging nicht darum, mich besser kennenzulernen, sondern das Sami-Volk kennenzulernen." (Rea Garvey)Yvonne Catterfeld x Kap Verde, Freitag, 31. Juli 2026, 23.30 UhrYvonne Catterfeld entdeckt bei "Song Trip" die facettenreiche Musik- und Kulturlandschaft von Kap Verde. Höhepunkt ihrer Reise ist die Performance ihrer mit den lokalen Stars Fattú Djakité und DIEG entwickelten Version des Hits "Irgendwas". "Ich finde, es gibt wenig Formate, die so eine Tiefe haben und die wirklich auch nochmal die Musik so in den Vordergrund stellen." (Yvonne Catterfeld)Peter Maffay x Nashville, Freitag, 7. August 2026, 23.30 UhrPeter Maffay besucht die Südstaaten-Stadt Nashville, in der Countrymusik nicht nur produziert wird, sondern ein Lebensgefühl ist. Zusammen mit dem Musiker David Graham entsteht eine Neuinterpretation von "Sonne in der Nacht". "Genau das hat uns alle interessiert: Dass du über Musik zueinander findest und jemanden kennenlernst, und diese ganzen Vorurteile, die im Raum schwimmen, abbaust." (Peter Maffay)KontaktBei Fragen erreichen Sie Maja Tripkovic und Dr. Katharina Rudolph per E-Mail unter tripkovic.m@zdf.de, rudolph.k@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/songtrip) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie die Presseinformation (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/zweite-staffel-song-trip) zu "Song Trip". Dort können auch Interview-Clips mit den Künstlerinnen und Künstlerin sowie der Trailer abgerufen werden.- Umfangreiche O-Töne von Yvonne Catterfeld und Peter Maffay finden Sie in der Audio-Presseinformation (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/o-toene-fuer-radiosender-und-audio-medien) (inkl. Transkription)- Alle vier Folgen von "Song Trip" sind für akkreditiere Journalistinnen und Journalisten als Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/song-trip) verfügbar.- Hier finden Sie die Folgen der ersten Staffel "Song Trip".Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6296762