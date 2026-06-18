Mailand (ots) -Kurze Anreise, viel Abwechslung: Für viele europäische Reisende gewinnen Destinationen in erreichbarer Nähe zunehmend an Bedeutung. Sizilien vereint genau das. Entlang der Ostküste liegen pulsierende Städte, spektakuläre Küstenlandschaften und klassische Badeorte nur wenige Kilometer voneinander entfernt - und bieten dennoch völlig unterschiedliche Urlaubserlebnisse. Mit dem Palace Catania | UNA Esperienze, dem UNA Hotels Capotaormina und dem UNA Hotels Naxos Beach Sicilia ist UNA Italian Hospitality (https://www.unaitalianhospitality.com/en) an drei Standorten vertreten, die exemplarisch für die Vielfalt der Insel stehen: urbanes Sizilien, ikonische Küstenlage und entspannter Resorturlaub.Catania: Sizilien jenseits des StrandurlaubsWer Sizilien nicht nur vom Liegestuhl aus erleben möchte, findet in Catania einen idealen Ausgangspunkt. Die Stadt am Fuße des Ätna verbindet barocke Architektur mit einer spürbaren Alltagskultur, die sich auf Märkten, Plätzen und entlang der Via Etnea entfaltet. Hier zeigt sich Sizilien ungeschminkt, lebendig und voller Kontraste.Mitten in diesem Umfeld liegt das Palace Catania | UNA Esperienze. Das Haus befindet sich in einem historischen Palazzo aus dem frühen 20. Jahrhundert und verbindet zeitgenössisches Design mit regionalen Einflüssen. Helle Räume treffen auf Elemente aus Lavastein, arabisch-normannische Details und handgefertigte Keramiken aus Militello. Ein besonderer Anziehungspunkt ist die Dachterrasse mit Blick über die Dächer der Stadt bis zum Ätna - der passende Ort für eine Granita am Nachmittag oder einen Aperitivo zum Sonnenuntergang.Taormina & Giardini Naxos: Der Küstenraum mit zwei GesichternNur eine kurze Distanz trennt Catania von der Region um Taormina und Giardini Naxos. Obwohl geografisch eng beieinander, eröffnen sich hier zwei völlig verschiedene Arten, den Sommer zu erleben:UNA Hotels Capotaormina: Das ikonische Signature-Hotel. Dieses Haus thront auf einer Landzunge unterhalb von Taormina und bietet eine Kulisse, die wie aus einem Film wirkt. Mit privatem Strandzugang, einem Meerwasserpool und einem Panorama, das vom Ätna bis zur Bucht von Naxos reicht, ist das Hotel eine Adresse für alle, die eine außergewöhnliche Lage schätzen. Für die aktuelle Saison wurden ausgewählte Zimmer neugestaltet und mit individuellen Designelementen aufgewertet. Ein besonderes Highlight ist das Restaurant Le Grand Bleu, das sizilianische Küche mit einem eindrucksvollen Blick auf Meer und Vulkan verbindet.UNA Hotels Naxos Beach Sicilia: Die klassische Ferienanlage. In Giardini Naxos steht der unkomplizierte Badeurlaub im Mittelpunkt. Das Resort ist in einen weitläufigen Park mit mediterraner Vegetation eingebettet und bietet ein Rundum-Angebot direkt am Ionischen Meer. Mit vier Swimmingpools, Sportplätzen für Padel, Tennis oder Fußball sowie altersgerechten Kids Clubs und Unterhaltungsangeboten richtet sich die Anlage besonders an Familien. Die Kombination aus Strandzugang, Freizeitangeboten und großzügigen Außenflächen macht das Resort zu einer klassischen Adresse für einen unkomplizierten Familienurlaub am Meer.Drei Perspektiven auf SizilienKaum eine andere Region Siziliens vereint so unterschiedliche Reiseerlebnisse auf vergleichsweise engem Raum. Zwischen Catania, Taormina und Giardini Naxos liegen nur kurze Wege, die Kontraste könnten jedoch größer kaum sein: hier das urbane Leben einer historischen Hafenstadt, dort die spektakulären Ausblicke über die Küste und nur wenige Kilometer weiter der klassische Strandurlaub am Ionischen Meer. Die drei Häuser von UNA Italian Hospitality greifen genau diese Vielfalt auf. Sie stehen für unterschiedliche Arten, die Insel zu erleben und zeigen, wie facettenreich ein Sommer an Siziliens Ostküste sein kann.Über UNA Italian HospitalityUNA Italian Hospitality, eine Brand der Gruppo UNA S.p.A., ist mit mehr als 6.000 Zimmern in 59 Hotels, Resorts und Anlagen in 30 Destinationen und 14 Regionen die größte italienische Hotelkette. Die Gruppe vereint italienische Authentizität und internationale Standards und ist mit Hilfe zweier Brands tätig: UNA Esperienze für den Upper-upscale-Bereich und UNA Hotels für das Upscale-Segment. UNA Italian Hospitality zielt darauf ab, unvergessliche Reiseerlebnisse zu ermöglichen und stellt Qualität, Innovation und ursprüngliche italienische Gastfreundlichkeit in das Zentrum der Unternehmensvision. Die in stetigem Wachstum befindliche Gruppe möchte durch die Erweiterung des Portfolios ihre Führungsrolle auf dem Markt konsolidieren. Sie setzt dabei auf Leasing-, Franchising- und Managementmodelle, welche die Präsenz in den wichtigsten touristischen Destinationen und prestigeträchtigen Metropolen stärken.UNA Italian Hospitality ist eine Marke der Gruppo UNA S.p.A., die wiederum zu Unipol S.p.A. gehört, dem in Italien führenden Schadensversicherungskonzern, der zu den zehn größten Versicherungsunternehmen Europas gehört. www.unaitalianhospitality.comPressekontakt:Veauthier KommunikationChristine VeauthierSchlegelstr. 4, 10115 BerlinTel: 0151 57 011078E-Mail: mail@veauthier.netOriginal-Content von: UNA Italian Hospitality, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180917/6296775