Mainz (ots) -- Auszeichnung für besonders erfolgreiche Kooperationen mit Sparkassenpartnern- Gemeinsame Finanzierung großvolumiger Projekte in erneuerbare Energien, Corporate Real Estate, Logistik und Verkehr- Ausgezeichnet wurden: Rheinhessen Sparkasse, Hamburger Sparkasse, Kasseler Sparkasse, Sparkasse EmdenDie DAL Deutsche Anlagen-Leasing hat den DAL-Award 2025 vergeben. Prämiert wurde die besonders erfolgreiche Zusammenarbeit bei der Finanzierung großvolumiger Investitionsprojekte im Kalenderjahr 2025. Mit ihren Partnern aus der Sparkassen-Finanzgruppe hat die DAL im vergangenen Geschäftsjahr großvolumige Investitionsprojekte in den Bereichen erneuerbare Energien, Corporate Real Estate sowie Transport und Verkehr strukturiert und umgesetzt.Der DAL-Award wird in zwei Kategorien vergeben: "Kooperationsgeschäft absolut" und "Kooperationsgeschäft relativ". Maßgeblich ist das gemeinsam realisierte Investitionsvolumen - einmal in absoluter Höhe und einmal im Verhältnis zur Bilanzgröße der jeweiligen Sparkasse.Rheinhessen Sparkasse zweifach ausgezeichnetIm Jahr 2025 belegt die Rheinhessen Sparkasse mit Hauptsitzen in Mainz und Worms in beiden Kategorien den ersten Platz. In der Kategorie "Kooperationsgeschäft absolut" folgen die Hamburger Sparkasse auf Platz zwei und die Kasseler Sparkasse auf Platz drei. In der Kategorie "Kooperationsgeschäft relativ" erreichen die Sparkasse Emden den zweiten Platz und die Kasseler Sparkasse den dritten Rang."Die ausgezeichneten Sparkassen stehen beispielhaft für eine partnerschaftliche, lösungsorientierte Zusammenarbeit auf Augenhöhe", sagt Kai Eberhard, Geschäftsführer der DAL. "Gemeinsam gelingt es uns, auch komplexe und anspruchsvolle Investitionsvorhaben erfolgreich zu strukturieren und umzusetzen. Diese Leistung möchten wir mit dem DAL-Award ausdrücklich würdigen."Einen Schwerpunkt bildeten im vergangenen Geschäftsjahr Finanzierungen im Bereich erneuerbarer Energien, insbesondere die Realisierung mehrerer Windenergieanlagen. Dazu zählen der Windpark Breuna mit einer Leistung von 25,5 Megawatt sowie der Windpark Staufenberg im Landkreis Kassel, der rund 17 Megawatt liefert.Weiterhin wurden erfolgreich große Investitionsprojekte aus den Bereichen Industrieanlagen und Immobilien begleitet. Dazu gehört etwa der Bau einer Heparinproduktionsanlage für ein Pharmaunternehmen mit einer Gesamtinvestition im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.Ergänzt wird das prämierte Projektspektrum durch erfolgreiche Finanzierungen in den Bereichen Aviation, Schifffahrt und Logistik. Dazu zählen zum Beispiel die Finanzierung von unternehmenseigenen Flugzeugen sowie eines Helikopters für den Seelotsentransport über Nord- und Ostsee. Auch Investitionen in Tankcontainer für eine international tätige Fachspedition wurden umgesetzt.Zeichen für gute Zusammenarbeit im SparkassenverbundSeit 2010 verleiht die DAL den Award jährlich an Sparkassen, die in der Entwicklung von Finanzierungslösungen für Firmenkunden besonders in der Zusammenarbeit überzeugt haben. Die Preisträger werden aus allen rund 350 kommunalen Finanzinstituten gewählt. Die prämierten Sparkassen überzeugen durch strategische Beratungskompetenz, regionale Verankerung und hohe Professionalität - entscheidende Faktoren für die erfolgreiche Umsetzung anspruchsvoller Finanzierungslösungen.Die Projekte dokumentieren die Rolle der DAL als Kompetenzcenter im Sparkassen-Verbund. Die DAL bringt Strukturierungs-, Asset- und Transformationskompetenz in komplexe Finanzierungsvorhaben ein. Die Sparkassen ergänzen dies durch ihre regionale Marktkenntnis und ihre Kundennähe."Als Kompetenzcenter im Verbund ermöglichen wir Sparkassen den Zugang zu komplexen und großvolumigen Investitionsprojekten", betont Dr. Peer Günzel, Geschäftsführer der DAL. "Im Zusammenspiel bündeln wir unsere jeweiligen Stärken und schaffen so nachhaltige Mehrwerte für unsere gemeinsamen Kunden."Über die DALDie DAL ist mit einem begleiteten Transaktionsvolumen von über 3,3 Mrd. Euro pro Jahr einer der führenden Spezialisten bei der Realisierung von großvolumigen, assetbasierten Investitionsvorhaben. Als Kompetenzzentrum der Sparkassen ermöglicht die DAL ihren Kunden den Zugang zur Finanzierungskraft einer starken und verlässlichen Finanzgruppe. Die DAL strukturiert und arrangiert die Finanzierung von Transformationsprojekten in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern.Pressekontakt:Michael SchorlingPressesprecherTelefon: +49 6131 804-1100E-Mail: m.schorling@dal.deYannick HoudardReferent UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6131 8041107E-Mail: y.houdard@dal.deDAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KGEmy-Roeder-Straße 255129 MainzOriginal-Content von: DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173916/6296770