Hamburg (ots) -- Newcomer und Klassiker, Ortsweine und Große Gewächse - in der Top 13 versammeln sich vielschichtige Weine- Auf Platz 1 glänzen punktgleich zwei unterschiedliche Spätburgunder- Der Feinschmecker knüpft mit dem Spätburgunder Cup 2026 an die traditionsreiche Wettbewerbsgeschichte des Genussmagazins anDer Feinschmecker kürt in seiner aktuellen Ausgabe 7/2026 die dreizehn besten Spätburgunder Deutschlands. Ganz oben auf dem Siegertreppchen glänzen punktgleich die Weingüter Maier (Württemberg) mit dem 2023 Steinreinacher Hörnle und Keller (Baden) mit dem 2023 Eichberg. Der Rotwein aus dem Haus Franz Keller ist ein bekannter Klassiker. Der charmante und trinkfreudige Spätburgunder des Weinguts Maier, dessen Weine seit 2023 alle biozertifiziert sind, war hingegen bisher ein eher Unbekannter für die Juroren des Feinschmecker-Cups. Auf Platz 2 folgt das Weingut Fritz Waßmer aus Baden mit dem 2023 Steingrüble Bad Krozingen Spätburgunder. Den folgenden Platz drei, teilen sich wieder zwei Gewinner, beide aus der Pfalz: Das Weingut Rings mit dem 2023 Steinacker Kallstadt sowie das Weingut Philipp Kuhn mit dem 2023 Kirschgarten Pinot Noir."Ein solch enges Ergebnis gab es in der Geschichte der großen Feinschmecker-Weinwettbewerbe noch nie und ist ein schöner Beweis für die die großartige Qualität, die unsere Winzer hierzulande in die Flasche bringen", erklärt Chefredakteurin Gabriele Heins. "Dass der Jahrgang solch elegante und unbeschwert wirkende Weine hervorgebracht hat, ist besonders erfreulich, wenn man bedenkt, wie schwierig das Jahr 2023 im Weinanbau gewesen ist: Trockenheit im Frühjahr, Nässe im Sommer und extrem hohe Temperaturen im September. Nur die kontinuierliche und harte Arbeit der Winzer hat zu so hochwertigen und vielfältigen Weinen geführt."Der Feinschmecker Spätburgunder-Cup zählt zu den bedeutendsten Qualitätsvergleichen für den 'roten deutschen König unter den Rebsorten'. Er gilt als wichtige Orientierung für die Branche und liefert den Leserinnen und Lesern des Feinschmeckers wertvolle Inspiration. Eine unabhängige Fachjury aus Sommeliers, Weinautoren und -experten verkostet die eingereichten Weine in mehreren Runden. Etwa 150 Weingüter waren dieses Mal dem Aufruf des Feinschmeckers gefolgt und hatten jeweils einen Spätburgunder des Jahres 2023 zur Blindverkostung eingesandt. 49 Weine rückten nach der Vorrunde vor in die anspruchsvolle Blindverkostung des Finales. Allesamt werden in der aktuellen Ausgabe des Feinschmeckers vorgestellt. Aus ihnen ausgesucht wurde dann die Top 13 der Spätburgunder - angelehnt an die 13 deutschen Weinanbauregionen.Ein Jury-Foto senden wir Ihnen gern zu.Und hier geht es zum Online-Beitrag. https://www.feinschmecker.de/wein/spaetburgunder-cup-2026Über den Jahreszeiten VerlagWie kein anderes Medienhaus versteht es der Jahreszeiten Verlag, mit seinen starken Marken und hochwertigen Inhalten die schönen Dinge im Leben zu kuratieren und einzigartige Luxuslebenswelten zu kreieren. Mit Leidenschaft, Kompetenz und dem feinen Gespür für Luxus, Food, Design und Travel hat er über Jahrzehnte bewiesen, wie er treue Communities aufbaut und erweitert. Die Medienmarken überzeugen mit journalistischer Qualität und nachhaltigen Werten - heute, morgen und in Zukunft.Pressekontakt:Kirsten Hedinger, Hedinger Communications GmbH, Gaußstraße 126, 22765Hamburg, Fon 040/421011-12, E-Mail: Hedinger@Hedinger-PR.deOriginal-Content von: Jahreszeiten Verlag, DER FEINSCHMECKER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7128/6296783