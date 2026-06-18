Förderung der JTB-Vision "Departing Globally, Arriving Globally"

JTB Corp. gab heute bekannt, dass eine Vereinbarung für die Übernahme aller Aktien von All Wise Holdings Pte. Ltd., dem Betreiber der in Bangkok ansässigen EXO Travel Group, einem führenden Mitglied der Destination Management Companies (DMC) in Asien, unterzeichnet wurde. Die Übernahme erfolgt über ein Unternehmen der JTG Group im Asien-Pazifik-Raum.

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EXO Travel ist im B2B-Markt tätig, insbesondere in der Asien-Pazifik-Region. Seit über 30 Jahren wird hier eine beständig hohe Kundenzufriedenheit gepflegt, basierend auf Vertrauen, Leistung und hochwertigem Service. Das Unternehmen hat eine starke Markenpräsenz in den wohlhabenden Märkten Europas, Nordamerikas und Australiens, wo das Vertrauen von Partnerfirmen erheblich zum Wert der Firma beiträgt. Darüber hinaus nutzt EXO Travel auch sein ausgedehntes Destinationsnetz im Asien-Pazifik-Raum, um starke Produkte zu entwickeln und sich flexibel den sich wandelnden Kundenansprüchen anzupassen.

Die einzigartige digitale Technologie von EXO Travel vereinfacht komplexe Vorkehrungen, um den Kunden das Leben beträchtlich zu erleichtern. Sie stellt nahtlose Verbindungen zu Partnerfirmen in Europa, Nordamerika und Australien mit Zielorten im Asien-Pazifik-Raum her und überbrückt räumliche Entfernungen, um das Kundenerlebnis zu verschönern und zum Geschäftswachstum der Partner beizutragen.

JTB befasst sich nun mit der Weiterentwicklung seiner Mission der Gestaltung von Erlebnissen nach dem Motto "Designing Human Moments" und geht von einem traditionell japanzentrischen Geschäftsmodell zu einem globalen Netz miteinander verbundener Regionen über. Mit dieser Transformation soll eine weitere Geschäftsausdehnung im Sinne von "Departing Globally, Arriving Globally" erzielt werden. Angesichts dieser Initiative werden der robuste Kundenstamm (Quellmarkt) und die umfassende Dienstleistungsinfrastruktur (Zielorte) von EXO Travel nun künftig in den Betrieb von JTB integriert.

Es wird erwartet, dass die Kundenzufriedenheit in der gesamten JTB Group mit der Übernahme gesteigert wird, indem die Stärken von JTB Global Marketing Travel Inc., die das Reisegeschäft der JTB Group nach Japan vorantreiben, ebenso genutzt werden wie die von EXO Travel, das sich auf innerasiatische Reisen spezialisiert. Des Weiteren wird Asien, einschließlich Japan, künftig als vereinheitlichtes Reiseziel betrachtet, um auf die breite internationale Präsenz von EXO Travel aufzubauen und der wachsenden Nachfrage nach Multidestinationsreisen nachzukommen. Als global operierender DMC wird die JTB Group vielfältigen globalen Austausch erleichtern und lebensbereichernde "menschliche Augenblicke" begünstigen, die Menschen, Orte und Möglichkeiten miteinander verbinden.

Geschäftsentwickelnde Strategien von JTB nach der Übernahme:

Etablierung eines starken Kundenstamms und Ausdehnung des internationalen Reisegeschäfts aus Europa, Nordamerika und Australien nach Asien, einschließlich Japan Aufbau eines Systems zur Maximierung von Synergien durch Integration und Optimierung von Vertrieb, Marketing und betrieblichen Funktionen Maximale Nutzung der Stärken von JTB und EXO Travel im Hinblick auf eine Stellung als führender DMC Asiens. Dazu strategische Integration mit dem bestehenden globalen DMC-Geschäft der JTB Group zur Positionierung als weltweit führender DMC und Förderung der Branchenentwicklung

Überblick über das übernommene Unternehmen

Besitzer: All Wise Holdings Pte. Ltd.

Handelsname: EXO Travel Group

Hauptsitz: Bangkok, Königreich Thailand

CEO: Hamish Keith

Gründung: 1993

Kapital: Nicht bekanntgegeben

Geschäftstätigkeit: DMC-Geschäft in Asien, einschließlich Japan

Website: https://www.exotravel.com/

Über die JTB Corp.

Die JTB Corp. ist einer der führenden Anbieter von Reiselösungen in Japan und stets bestrebt unvergessliche Augenblicke für die Menschen zu schaffen "Designing Human Moments". JTB wurde 1912 gegründet und hat sich stetig weiterentwickelt, ohne dabei den Wert der Verbindung von Menschen außer Acht zu lassen. Das Unternehmen verfügt über eine mehr als 100-jährige Erfahrung im Fremdenverkehr und hat seine Tätigkeit auf eine breit gefächerte Palette von Geschäftszweigen ausgedehnt, darunter Privat-, Geschäfts- und Bildungsreisen, Konferenzen und Veranstaltungen sowie Sports Hospitality. Über ein globales Netz von 153 Niederlassungen in 37 Ländern und Regionen bietet JTB Reiselösungen weltweit. Durch die kombinierte Leistungskraft seiner Mitarbeitenden sowie Daten und KI leistet JTB einen Beitrag zu einer nachhaltigeren und wohlhabenderen globalen Gesellschaft, geleitet von seiner Vision der Schaffung perfekter Momente jederzeit: "Perfect moments, always".

Bitte besuchen Sie www.jtbcorp.jp/en/.

Über die EXO Travel Group

EXO Travel ist eine führende Destination Management Company nach B Corpi, spezialisiert auf maßgeschneiderte Reise- und Erlebnislösungen in Asien und darüber hinaus. Mit Niederlassungen im gesamten Asien-Pazifik-Raum, in Ägypten und Marokko arbeitet EXO Travel mit Reiseberatern, Reiseveranstaltern und Branchenpartnern weltweit zusammen, um hochwertige, lokal verankerte Reiseerlebnisse mit einem starken Fokus auf Service, Nachhaltigkeit und Innovation bereitzustellen.

Geschäftstätigkeiten in Asien: Thailand, Vietnam, Laos, Kambodscha, Indonesien, Malaysia, Singapur, Japan, Südkorea und Myanmar. *EXO Travel verfügt jedoch nicht nur über eine Geschäftsbasis in bedeutenden asiatischen Ländern, sondern auch über eine Destinationsbasis in Ägypten und Marokko, womit es seine Expansion über die asiatische Region hinaus unter Beweis stellt.

i B-Corp-Zertifizierung ist ein internationales Zertifizierungsprogramm für Nachhaltigkeit, das von der US-amerikanischen gemeinnützigen Organisation "B Lab" verwaltet wird.

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