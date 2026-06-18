Die FEINDEF 27 wird voraussichtlich eine Gesamtausstellungsfläche von über 89.000 Quadratmetern überschreiten ein Anstieg von 46 Prozent gegenüber 2025 und so ihre Position als eine der führenden internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsmessen Europas weiter festigen.

37 Prozent der bereits bestätigten Aussteller nehmen erstmals an der FEINDEF teil. Davon entfallen 26 Prozent auf internationale Unternehmen. Dies unterstreicht die globale Ausrichtung der FEINDEF und ihre Rolle als Plattform für Dialog, Zusammenarbeit und internationale Geschäftsmöglichkeiten.

Unternehmen, die bereits auf der vorherigen FEINDEF vertreten waren, haben ihre gebuchte Ausstellungsfläche für die Ausgabe 2027 um 30 Prozent vergrößert. Dies bestätigt das Vertrauen der Branche in die FEINDEF als internationale Präsentations- und Geschäftsplattform. Bereits auf der FEINDEF 25 hatten 86 Prozent der Aussteller angegeben, auch künftig wieder teilnehmen zu wollen.

Ein Jahr vor der FEINDEF 27 setzt die FEINDEF, Spaniens internationale Verteidigungs- und Sicherheitsmesse, ihren erfolgreichen Vermarktungskurs fort und übertrifft die Ergebnisse früherer Ausgaben zum gleichen Zeitpunkt. Die Messe hat die auf der FEINDEF 25 belegte Ausstellungsfläche bereits um 25 Prozent übertroffen. Dies spiegelt das große Interesse der Branche an einer Teilnahme an der nächsten Ausgabe wider und unterstreicht die Attraktivität der Veranstaltung vor dem Hintergrund des anhaltenden Wachstums der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie.

Die von der Fundación Feindef organisierte Messe findet vom 18. bis 20. Mai 2027 zum fünften Mal auf dem Messegelände der IFEMA Madrid statt. Ziel ist es, eine neue Wachstumsphase einzuleiten und ihre Position als führende internationale Plattform weiter auszubauen, die Institutionen, Branchenvertreter und Fachleute aus dem gesamten Verteidigungs- und Sicherheitsökosystem zusammenbringt.

Vor diesem Hintergrund wird die FEINDEF 27 voraussichtlich mehr als 89.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche umfassen. Mit dem Anstieg von 46 Prozent im Vergleich zur FEINDEF 25 werden die Kapazitäten der Messe für große Industriekonzerne ebenso wie für neue Unternehmen innerhalb des Ökosystems erweitert.

Starke Nachfrage und wachsende internationale Präsenz

Die Fortschritte bei der Vermarktung spiegeln sich auch in der Entwicklung der Ausstellerbasis wider. Derzeit sind 37 Prozent der bestätigten Aussteller Erstaussteller und beweisen damit die Fähigkeit der Messe, neue strategische Akteure anzuziehen. Von diesen Neuausstellern entfallen 26 Prozent auf internationale Unternehmen. Dies unterstreicht die globale Ausrichtung der FEINDEF und ihre Rolle als Plattform für Dialog, Zusammenarbeit und internationale Geschäftsmöglichkeiten.

Ergänzt wird diese Dynamik durch eine starke Loyalität unter Unternehmen, die bereits an früheren Auflagen teilgenommen haben. Ein großer Teil der wiederkehrenden Aussteller hat die gebuchte Ausstellungsfläche für 2027 um etwa 30 Prozent vergrößert und demonstriert so sein Vertrauen in die FEINDEF als Plattform zur Verbesserung von Sichtbarkeit, Positionierung und Geschäftsentwicklung.

Dieser Trend deckt sich auch mit den Erwartungen, die im Anschluss an die letzte Ausgabe formuliert wurden: Damals erklärten 86 Prozent der Aussteller ihre Absicht, erneut teilzunehmen und damit die FEINDEF als wertvolle Plattform für die Branche weiter zu stärken.

"Die bei der Vermarktung der FEINDEF 27 erzielten Fortschritte machen deutlich, dass sich die Messe als führende Plattform für Industrie, Institutionen sowie den Verteidigungs- und Sicherheitssektor etabliert hat. Das Wachstum beschränkt sich nicht nur auf die Größe, sondern zeigt sich auch in der stetigen Weiterentwicklung des Ökosystems, das immer umfangreicher, vielfältiger und internationaler wird. Unser Ziel ist es, auch in Zukunft eine wertvolle Plattform anzubieten, die echte Kooperationsmöglichkeiten schafft, strategische Partnerschaften fördert und zur Entwicklung einer modernen, innovativen und wettbewerbsfähigen Industrie beiträgt", betont Ángel Olivares, Präsident der Fundación Feindef.

Nachhaltiges Wachstum stärkt die Marktposition des Unternehmens

Die Entwicklung der FEINDEF 27 baut auf dem kontinuierlichen Wachstumskurs der vergangenen Ausgaben auf. Die FEINDEF 25 empfing mehr als 43.300 Besucher und zog fast 630 Aussteller an. Insgesamt waren 68 Länder vertreten, wodurch die Messe ihre Position als eine der führenden internationalen Branchenevents festigen konnte.

Das Wachstum bei wichtigen Kennzahlen wie der Gesamtausstellungsfläche, der Ausstellerbeteiligung und der internationalen Präsenz spiegelt die Etablierung der FEINDEF als führender Hub für die Verteidigungs- und Sicherheitsbranche in Spanien und als eine der wegweisenden Messen Europas wider.

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