Mainz (ots) -
Bitte Programmänderung beachten:
6.30 Böhmi brutzelt mit Riccardo Simonetti
Kochsendung mit Jan Böhmermann
(vom 7.8.2021)
Im Streaming: 21. Juni 2026, 07.00 Uhr bis 21. Juni 2028
(Die Folge "Böhmi brutzelt mit Bill und Tom Kaulitz" entfällt)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6296791
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Kochsendung mit Jan Böhmermann
(vom 7.8.2021)
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