Der US-amerikanische KI-Entwickler Anthropic steht kurz vor einem der meistbeachteten Börsengänge der vergangenen Jahre. Medienberichten zufolge hat das Unternehmen vertraulich die Unterlagen für einen Börsengang in den USA eingereicht. Nach einer Finanzierungsrunde im Mai wird Anthropic inzwischen mit über einer Billion US-Dollar bewertet. Der Entwickler der Claude-KI-Plattform soll bereits Anfang Mai auf eine annualisierte Umsatzrate von rund 47 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de