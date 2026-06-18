Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten und geopolitischer Spannungen hat sich der US-Aktienmarkt im laufenden Jahr bis dato robust gezeigt. Während der S&P 500 rund acht Prozent im Plus liegt, konnten einige Unternehmen die Benchmark jedoch deutlich hinter sich lassen. Aktien wie Moderna, Krystal Biotech und Advanced Micro Devices (AMD) zählen zu den größten Gewinnern des Jahres und besitzen weiteres Potenzial. Moderna-Aktie Der Impfstoffhersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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