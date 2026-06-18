Der Börsenstart von SpaceX hat die Fantasie der Anleger weltweit entfacht. Nach dem IPO legte die Aktie innerhalb weniger Handelstage deutlich zu und erreichte zeitweise Kurse von über 200 US-Dollar. Damit stieg die Bewertung des Unternehmens auf mehr als 2,5 Billionen US-Dollar. Gleichzeitig nahm die Volatilität zu, da die Nachfrage nach den Papieren das begrenzte Angebot frei handelbarer Aktien deutlich überstieg. Marktbeobachter weisen darauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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