Die Robinhood-Aktie zählt aktuell zu den stärkeren FinTech-Werten am Markt. Nach einer deutlichen Erholung in den vergangenen Wochen richtet sich der Blick nun auf die nächsten charttechnischen Hürden. Besonders das Volumenprofil liefert dabei interessante Hinweise für die weitere Entwicklung. Robinhood profitiert von steigender Handelsaktivität Fundamental bleibt Robinhood weiterhin gut positioniert. Das Unternehmen profitiert vor allem von einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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