"Anpfiff"
Die Fußball-WM 2026 läuft - und auch an den Kapitalmärkten ist derzeit einiges in Bewegung. Während in den Stadien in den USA, Mexiko und Kanada Favoriten, Außenseiter und Debütanten um den Titel kämpfen, schauen Anleger gespannt auf eine Reihe hochkarätiger Finanzierungs- und Börsenthemen. Für besonderes Aufsehen sorgte in den letzten Tagen der SpaceX-Börsengang, eines der meistdiskutierten Kapitalmarkt-Events der vergangenen Jahre. Wie bei einer Weltmeisterschaft sind die Erwartungen hoch, die Aufmerksamkeit global und die Spekulationen über den Ausgang vielfältig. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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