DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Aussagen des neuen Fed-Chefs kommen gut an

DOW JONES---Mit kleinen Kursgewinnen sind Europas Börsen am Donnerstag in den Handel gestartet. Am Markt setzt sich zunehmend die positive Bewertung des ersten Auftritts von Kevin Warsh als neuer US-Notenbank-Chef durch. Er habe sich zur Preisstabilität bekannt, was vor allem im langfristigen Anleihebereich für Vertrauen sorgt.

Dazu drückt das Iran-US-Abkommen den Ölpreis um mehr als 2 Prozent, was positiv für die Wirtschaftsaussichten ist. Die Absichtserklärung wurde zwei Tage vor der geplanten Zeit unterschrieben. Hauptgewinner sind daher die Aktien der Fluglinien, Verlierer die Rohstoff- und Minenwerte mit der Aussicht auf steigende US-Zinsen.

Der DAX legt zu um 0,1 Prozent auf 24.970 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,2 Prozent auf 6.314 Zähler. Dazu haben Marktteilnehmer mit der Abwicklung der Großen Verfalltage an den internationalen Terminbörsen zu tun. Denn wegen des US-Feiertages am Freitag findet er an Wall Street schon heute statt. In Europa ist er regulär erst für Freitag angesetzt, dürfte wegen der US-Vorlagen aber ebenfalls vorgezogen werden.

Warsh-Aussagen positiv - Selbst für Tech-Werte

Kevin Warsh habe unter dem Strich "positiv überrascht", heißt es im Handel. Wichtig sei vor allem, dass sich die Befürchtung nicht bewahrheitet habe, seine Ernennung durch US-Präsident Trump werde zu einer laxen Inflationsbekämpfung führen. "Im Gegenteil, er hat die letzten - und völlig unberechtigten - Zinssenkungs-Erwartungen aus dem Markt vertrieben", so ein Händler. Schließlich liege die US-Inflation mit 4,2 Prozent doppelt so hoch wie das Fed-Ziel von 2 Prozent. Warsh habe aber diese Marke auch in seiner Antrittsrede als sein Ziel für Preisstabilität ausgerufen.

Am langfristigen Bond-Markt sorgte das für Entspannung, mittelfristig dürften die langen Renditen sinken. Dies ist besonders positiv für die Tech-Werte: Schon die Börsen in Japan und Korea legten kräftig zu, mit Kursgewinnen von bis zu 6,5 Prozent bei Hynix und Samsung. Im DAX setzt sich das fort mit 5 Prozent Plus bei Infineon.

Leidtragende der Aussicht auf steigende US-Zinsen sind nur die Aktien des Metallbergbaus. Der Rohstoff-Sektor trägt mit 1,7 Prozent Minus die Rote Laterne.

Kursgewinner sind wegen des fallenden Ölpreises die Fluglinien. So geht es bei Air France-KLM um 2,9 Prozent und bei Lufthansa um 1,9 Prozent höher.

Autoaktien proftieren indes nicht wie üblich vom fallenden Ölpreis. Hier hatte die Gewinnwarnung von BMW die Stimmung verhagelt. BMW setzen den Südkurs sogar weiter fort und fallen um 1,9 Prozent, ebenso Mercedes-Benz. Auch Zulieferer stehen unter Druck, so fallen Schaeffler um 4 Prozent und Valeo um 1,5 Prozent.

VW geben um 1 Prozent nach, sie stehen mit der Hauptversammlung des Konzerns im Fokus. Erwartet werden Aussagen zu den Zukunftsperspektiven des angeschlagenen Autobauers. Als Hoffnungsträger gilt der neue Elektro-Polo, von dem ein "Golf-1-Moment" erwartet wird. Dieser hatte VW in den 70er-Jahren aus einer ähnlichen Krise gerettet.

Talanx legen um 1,1 Prozent zu nach einer Hochstufung auf "Outperform" durch Exane BNP. Evonik verlieren 2,1 Prozent, der Spezialchemiekonzern hat verschärfte Sparmaßnahmen ankündigen müssen.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.314,03 +0,2 13,96 6.300,07 9,0 Stoxx-50 5.357,70 +0,0 0,60 5.357,10 8,9 DAX 24.970,43 +0,1 35,76 24.934,67 2,0 MDAX 32.699,14 -0,5 -156,68 27.039,42 6,8 TecDAX 3.950,19 +0,1 1,81 3.091,28 9,1 SDAX 18.407,48 -0,4 -67,78 13.062,07 7,2 FTSE 10.432,87 -0,7 -75,74 10.508,61 5,0 CAC 8.450,97 +0,2 20,18 8.430,79 3,7 SMI 13.823,05 +0,1 7,81 13.815,24 4,2 ATX 6.543,22 -0,4 -25,46 6.568,68 22,9 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:24 EUR/USD 1,1515 +0,1 0,0016 1,1499 1,1590 EUR/JPY 184,95 +0,1 0,2000 184,75 185,7100 EUR/CHF 0,9205 +0,1 0,0008 0,9197 0,9192 EUR/GBP 0,8657 +0,1 0,0006 0,8651 0,8653 USD/JPY 160,6 -0,0 -0,0300 160,63 160,2200 GBP/USD 1,3299 +0,1 0,0008 1,3291 1,3391 USD/CNY 6,7613 +0,1 0,0036 6,7577 6,7577 USD/CNH 6,7631 -0,2 -0,0129 6,7760 6,7594 AUS/USD 0,7034 +0,3 0,0020 0,7014 0,7069 Bitcoin/USD 64.402,39 +0,1 40,27 64.362,12 65.847,36 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 75,03 -2,3 -1,76 76,79 Brent/ICE 77,86 -2,1 -1,69 79,55 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.291,50 +0,8 33,82 4.257,68 Silber 68,61 +0,9 0,62 67,99 Platin 1.736,97 +0,0 0,16 1.736,81 (Angaben ohne Gewähr) ===

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