Barcelona (ots) -- Neue Changan Ultra-Hybrid Technologie bietet die Laufruhe eines Elektroantriebs ohne Reichweitenangst, 100 Kilometer rein elektrische Reichweite und mehr als 1.000 Kilometer Gesamtreichweite- CHANGAN DEEPAL S05 PHEV als erstes Modell mit dem Ultra-Hybrid Antrieb ist als innovatives und dynamisches "C+"-SUV in den Ausstattungslinien Pro und Max erhältlich- 18,4-kWh-LFP-Hochvoltbatterie mit bis zu 55 kW Schnellladeleistung, Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) und 2,03 Liter Kraftstoffverbrauch (WLTP gewichtet kombiniert)Changan bringt seine Ultra-Hybrid Technologie nach Europa. Die Ultra-Hybrid Technologie feiert im CHANGAN DEEPAL S05 PHEV Premiere, einem intelligenten und dynamischen "C+"-SUV. Er ist das erste Modell mit elektrifiziertem Antriebsstrang, das die europäische Changan Modellpalette ergänzt. Europäische Journalisten hatten kürzlich die Gelegenheit, das neue Modell ausgiebig auf den Straßen in und um Barcelona zu testen.Als Linkslenker ist der neue CHANGAN DEEPAL S05 PHEV ab sofort bestellbar. Die ersten Auslieferungen an europäische und deutsche Kunden erfolgen ab Ende Juli. Bis zum 31. August 2026 beginnt der Einführungspreis des CHANGAN DEEPAL S05 PHEV in Deutschland inklusive der staatlichen Förderung für Elektroautos bei 24.990 Euro, danach ist der CHANGAN DEEPAL S05 PHEV in Deutschland ab 35.990 Euro bestellbar.Die Technologie: Changan Ultra-HybridAls erstes Modell mit Changans neuer Ultra-Hybrid Technologie wurde der CHANGAN DEEPAL S05 PHEV speziell dafür entwickelt, emissionsarmes Fahren in der Stadt und Langstreckentauglichkeit in Einklang zu bringen. Auf Basis der Changan CPA Plattform überzeugt die Ultra-Hybrid Technologie mit der Laufruhe des Elektroantriebs ohne Reichweitenangst und arbeitet besonders effizient im Stau, bei niedrigen Geschwindigkeiten und im Stop-and-Go-Verkehr. Zugleich sorgt sie für ein berechenbares und komfortables Fahrerlebnis auf längeren Fahrten Ihre rein elektrische Reichweite beträgt 100 Kilometer, ihre Gesamtreichweite mehr als 1.000 Kilometer.Herzstück der Ultra-Hybrid Technologie bildet ein 172-kW-Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) in Kombination mit einem 63 kW starken 1,5-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor. Mit insgesamt 190 kW Systemleistung bietet der Antrieb eine ausgewogene Balance zwischen Leistung und Effizienz. Der Elektromotor wird von einer 18,4 kWh großen Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) gespeist. Sie kann mit bis zu 11 kW Wechselstrom geladen werden und unterstützt serienmäßig Schnellladen mit bis zu 55 kW. Die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) zählt ebenfalls zur Serienausstattung.Der CHANGAN DEEPAL S05 PHEV wurde gezielt auf einen niedrigen Kraftstoffverbrauch hin optimiert und erreicht im WLTP-Zyklus (gewichtet kombiniert) einen Kraftstoffverbrauch von 2,03 Litern pro 100 Kilometer. Bei komplett entladener Batterie liegt der Verbrauch bei 5,4 Litern pro 100 Kilometer."Der neue CHANGAN DEEPAL S05 PHEV macht die Potenziale von Changans innovativer Ultra-Hybrid Technologie im Fahralltag erlebbar", sagt Steffen Obst, Head of Sales and Network Development bei Changan. "Zusammen mit der staatlichen Förderung für Plug-in-Hybride und Elektroautos macht Changan elektrifizierte Mobilität so einem noch größeren Kundenspektrum zugänglich."Umfangreiche Serienausstattung: CHANGAN DEEPAL S05 PHEV in den Ausstattungsvarianten Pro oder Max erhältlichDer CHANGAN DEEPAL S05 PHEV ist in den Ausstattungsvarianten Pro und Max erhältlich. Bereits das Einstiegsmodell Pro, das im Rahmen der Markteinführung bis zum 31. August 2026 inklusive der staatlichen Förderung für Elektroautos schon ab 24.990 Euro erhältlich ist, lässt praktisch keine Wünsche offen. Zur Serienausstattung des CHANGAN DEEPAL S05 PHEV Pro gehören 17 intelligente Fahrerassistenzsysteme (ADAS), die assistiertes Fahren der Stufe 2 ermöglichen und Sicherheit wie Komfort spürbar maximieren. Ebenfalls serienmäßig sind ein 15,4-Zoll-Touchscreen sowie Over-the-Air (OTA)-Updates, Android Auto und Apple CarPlay sowie ein Online-Navigationssystem. Weitere Highlights des CHANGAN DEEPAL S05 PHEV Pro sind die Sprachsteuerung, der Fernzugriff, Sitz- und Lenkradbezüge aus veganem Leder, elektrisch verstellbare Vordersitze, beheizbare und elektrisch einklappbare Außenspiegel sowie eine 360-Grad-Kamera mit "Transparent Chassis"-Ansicht.Der CHANGAN DEEPAL S05 PHEV Max richtet sich an Kunden, die noch mehr Wert auf Komfort legen. Er ist zur Markteinführung ab 27.990 Euro erhältlich. Zusätzlich zum CHANGAN DEEPAL S05 Pro verfügt der CHANGAN DEEPAL S05 Max über elektrische Türgriffe, Lenkradheizung, einen automatisch abblendenden Innenspiegel, eine Lordosenstütze für den Fahrersitz, beheizbare und belüftete Vordersitze, Memory-Komfort-Sitze vorn, ein Head-up-Display mit Augmented-Reality-Navigation, einen schwenkbaren Touchscreen, eine dynamische Ambientebeleuchtung mit 64 Farben sowie kabelloses Smartphone-Laden mit 50 Watt. Zum Verkaufsstart zählt außerdem das 1,9 Quadratmeter große Panorama-Glasdach mit elektrischem Sonnenschutzrollo zum Serienumfang des DEEPAL S05 PHEV Max. Es verleiht dem Innenraum ein zusätzliches Gefühl von Geräumigkeit.Für 800 Euro ist der CHANGAN DEEPAL S05 PHEV in beiden Ausstattungslinien mit einer Anhängerkupplung erhältlich, die für bis zu 1,6 Tonnen Anhängelast ausgelegt ist. Darüber hinaus können Kunden, die sich für den CHANGAN DEEPAL S05 Max entscheiden, ab Sommer 2026 anstelle der serienmäßigen 18-Zoll-Räder 20-Zoll-Leichtmetallräder wählen. Neben der serienmäßigen blauen Fahrzeuglackierung können Kunden für 800 Euro aus vier weiteren Außenfarben wählen.552 bis 1.310 Liter Kofferraumvolumen im CHANGAN DEEPAL S05 PHEVAbgesehen vom Antriebsstrang unterscheidet sich der CHANGAN DEEPAL S05 PHEV nur in kleinen Details von seinem vollelektrischen Pendant. 2.880 Millimeter Radstand und 4.598 Millimeter Gesamtlänge sorgen für beeindruckende Beinfreiheit im Fond. Durch die veränderte Anordnung des Plug-in-Hybrid-Antriebsstrangs erhöht sich das Kofferraumvolumen auf 552 bis maximal 1.310 Liter.Auch mit dem Ultra-Hybrid Plug-in-Hybridantrieb wurde der CHANGAN DEEPAL S05 für die Fünf-Sterne-Höchstwertung im Euro NCAP Crashtest entwickelt. Als reines Elektrofahrzeug erreichte der CHANGAN DEEPAL S05 die Euro NCAP Fünf-Sterne-Höchstwertung bereits Ende 2025 und erzielte dabei einen Score von 94 Prozent in der Kategorie "Insassenschutz Erwachsene", 87 Prozent in der Kategorie "Insassenschutz Kinder", 78 Prozent in der Kategorie "Ungeschützte Verkehrsteilnehmer (Fußgänger und Radfahrer)" und 76 Prozent in der Kategorie "Assistenzsysteme".Der CHANGAN DEEPAL S05 PHEV wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt. Das preisgekrönte Design des CHANGAN DEEPAL S05 wurde 2025 mit dem renommierten iF Design Award ausgezeichnet. Es wurde zu großen Teilen im europäischen Changan Design Center in Turin entwickelt und ist ein wichtiges Beispiel für Changans "In Europe for Europe"-Strategie. Darüber hinaus war auch das europäische Changan-Forschungs- und Entwicklungszentrum in Birmingham an der Anpassung des CHANGAN DEEPAL S05 an die Bedürfnisse europäischer Kunden beteiligt.Der hier kommunizierte Fahrzeugpreis ist ein Einführungsangebot. Er setzt sich zusammen aus einem bis zum 31. August 2026 gewährten Rabatt der Changan Automobile Deutschland GmbH in Höhe von 6.500 Euro sowie, vorbehaltlich der Anspruchsberechtigung, der öffentlichen Förderung für Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEVs) in Höhe von bis zu 4.500 Euro als Teil der staatlichen Förderung für Elektroautos. Zu den Förderkriterien zählen das Haushaltseinkommen und die Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder. Die Förderung ist vom Käufer separat bei der zuständigen Behörde zu beantragen und ist nicht garantiert. Der Endpreis kann je nach individueller Förderungsberechtigung variieren. Ab dem 1. September 2026 sind der CHANGAN DEEPAL S05 PHEV Pro in Deutschland ab 35.990 Euro und der CHANGAN DEEPAL S05 PHEV Max ab 38.990 Euro bestellbar.Wie alle Changan Modelle in Europa bietet der CHANGAN DEEPAL S05 PHEV mit einer Fahrzeuggarantie von sieben Jahren oder 160.000 Kilometern sowie einer Garantie von acht Jahren oder 200.000 Kilometern für die drei elektrischen Fahrzeugsysteme ein starkes Zuverlässigkeitsversprechen.Newsroom (https://newsroom.changaneurope.com/changan-fuhrt-im-neuen-changan-deepal-s05-phev-erstmals-neue-ultra-hybrid-technologie-in-europa-ein)Produktbroschüre (https://email.cisionone.cision.com/c/eJwszM1u3SAQxfGnwbuxYPgyCxbZ-DWigRl6UXx9HXArtU9fJcr2d3T-nHGrTi-STdxM1M7gtjwyV-0LeReaoHFkSqylFNt8I8epuqXnQBbJFyOYxL-bYM2G2luvdQzK6dlZPvonPKkfMiaEjTk1TiHCZwnpXL-G5ciP-76msm8Kd4V75XOlOeWe6zXk3_F3ra-nwr2FkjYihiIYwdmUgBolCJSKxGZ91F7hDgr3fh79FIX7-VK4o8agA9QHnb_oBBa56ICpPZTxqo_fQ9aL2_IU7gRDDqEp0Dl_w_sPKPtmNfqYlpF_SsrpRh_3a9iVZZn3EHl-_YJn69g4SIYdOE4OyJUNCJs1lahFbsufjP8DAAD__xccck8)Kombinierte WLTP-Werte:CHANGAN DEEPAL S05 RWD: Energieverbrauch 15,9 kWh/100 km, CO2-Emissionen0 g/km, CO2-Klasse: A; Reichweite: 485 kmCHANGAN DEEPAL S05 AWD: Energieverbrauch 17,5 kWh/100 km, CO2-Emissionen0 g/km, CO2-Klasse: A; Reichweite: 445 kmCHANGAN DEEPAL S05 PHEV: Energieverbrauch gewichtet (EU-Norm 6Eb):18 kWh/100 km plus 2,03 l/100 km; Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie: 5,4 l/100 km; CO2-Emissionen gewichtet: 47 g/km; CO2-Klasse gewichtet: B; CO2-Klasse bei entladener Batterie: C; elektrische Reichweite: 100 kmÜber ChanganChangan, einer der größten Automobilkonzerne Chinas, verfügt über 45 Jahre Erfahrung in der Automobilherstellung und hat seinen Hauptsitz in Chongqing. Chongqing Changan Automobile Co., Ltd (Shenzhen Stock Exchange: SZSE 000625) betreibt weltweit 14 Produktionsstätten und 40 Werke, 79 Niederlassungen und Tochtergesellschaften, Vertriebs- und Servicenetzwerke in 118 Ländern und Regionen sowie mehr als 14.000 globale Verkaufsstellen. Das Unternehmen beschäftigt direkt über 80.000 Mitarbeiter und sichert mehr als eine Million Arbeitsplätze entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette. Das Portfolio von Changan umfasst eigene Marken wie CHANGAN und AVATR sowie Joint Ventures wie Changan Ford und Changan Mazda. Seit 2001 hat Changan seine Präsenz in Europa mit einem Designzentrum in Turin und einem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Birmingham verstärkt. Im Dezember 2025 überschritt Changan die Marke von 30 Millionen produzierten und verkauften Einheiten. Mit der Einführung seiner Fahrzeuge in Europa schlug Changan 2025 ein neues Kapitel in seiner internationalen Expansion auf.Pressekontakt:Ulrica GriffithsPR Manager, Changan EuropeE-Mail: u.griffiths@changanauto.euPressekontakt PR-Agentur:FAKTOR 3 AGTelefon: +49 40 67 94 46 0E-Mail: press@changan-press.comOriginal-Content von: Changan Automobile Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181630/6296826