Wien (www.anleihencheck.de) - An den globalen Aktienmärkten lieferte gestern weiterhin die Aussicht auf ein Ende des Iran-Kriegs zunächst Rückenwind, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Beim G7-Gipfel im französischen Évian-les-Bains hätten sich die Staats- und Regierungschefs erleichtert über das am Vortag von US-Präsident Donald Trump unterzeichnete Rahmenabkommen gezeigt. Trump habe dabei gedroht, die Angriffe wieder aufzunehmen und iranische Amtsträger töten zu lassen, falls diese ihren Verpflichtungen nicht nachkämen. Das 14-Punkte-Abkommen verlängere einen im April angekündigten Waffenstillstand um weitere 60 Tage, einschließlich des Libanon, um beiden Seiten Verhandlungen über einen endgültigen Waffenstillstand zu ermöglichen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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