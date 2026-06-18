Dieser Titel steht für schiere Finanzkraft. Eine enorme Bilanz, starke Kapitalreserven und ein breit aufgestelltes Geschäftsmodell liefern das Fundament. Gleichzeitig sorgt die KI-Offensive für zusätzliche Fantasie. Kommt jetzt auch an der Börse der nächste Impuls, entsteht daraus eine hoch spannende HEBELTRADER-Chance.Operativ läuft der Konzern auf Hochtouren. Die Eigenkapitalrendite von 25 Prozent wurde bereits 5 Jahre in Folge übertroffen. Gewinn, Umsatz, Investmentbanking und Handelsgeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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