© Foto: Ichiro Ohara - Yomiuri ShimbunTokio und Seoul auf Allzeithoch, Öl im freien Fall. Ein Memorandum zwischen Washington und Teheran sorgt für Erleichterung an den Märkten. Doch manch ein Experte warnt vor zu viel Euphorie.Der japanische Leitindex Nikkei hat am Donnerstag erstmals die Marke von 71.000 Punkten geknackt und schloss mit einem Plus von 1,65 Prozent auf 71.053 Zählern, dem vierten Rekordtag in Folge. Südkoreas Kospi legte sogar 2,25 Prozent zu und beendete den Tag bei 9.063,84 Punkten, ebenfalls ein historischer Höchststand. Auslöser ist ein Hoffnungsschimmer aus der Politik: Die USA und der Iran haben ein Memorandum unterschrieben, das die seit Monaten brüchige Waffenruhe um 60 weitere Tage verlängert. Für die …
Enthaltene Werte: JP9010C00XXX,2455717,KRD020020XXXDen vollständigen Artikel lesen
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