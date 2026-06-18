Hamburg (ots) -Ralf Prange ist zurück und steht vor neuen Herausforderungen. In seine Beziehung zu Dörte kehrt der Alltag ein und der Vermieter meldet plötzlich Eigenbedarf an. Gemeinsam mit Nachbar Horst schmiedet Prange Pläne, die unweigerlich ins Desaster führen.Auch für "Prange 2", der Fortsetzung der erfolgreichen NDR Komödie, hat Andreas Altenburg die Buchvorlage geschrieben (u. a. Autor der NDR 2 Comedys "Wir sind die Freeses" und "Die Kur-Oase", dafür mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet, sowie des NDR 2 Podcasts "Barmbek Pump - Prange vs. Rohde", ausgezeichnet mit dem Deutschen Podcastpreis).Die Hauptrolle spielt wieder Bjarne Mädel, an seiner Seite stehen bis zum 14. Juli Katharina Marie Schubert und Olli Dittrich vor der Kamera. Regie führt Grimmepreisträger Lars Jessen, der gemeinsam mit Maren Knieling den Film auch produziert. Der NDR Film wird in Hamburg Barmbek gedreht und ist voraussichtlich Ende 2026 im Ersten und der ARD Mediathek zu sehen.Zur Handlung: Im zweiten Teil der Roman-Verfilmung muss Titelheld Ralf Prange (Bjarne Mädel) gleich an mehreren Fronten gegen den Zusammenbruch seiner alten Welt kämpfen. Ein halbes Jahr ist vergangen, seit er seiner Traumfrau Dörte Krampitz (Katharina Marie Schubert) an Silvester seine Liebe gestanden hat. Jetzt klopft der schnöde Alltag an und Prange spürt den Kontrollverlust in seinen eigenen vier Wänden nicht nur durch die Partnerschaft, sondern auch durch seinen neuen Vermieter, der das komplette Wohnhaus gekauft hat und dann auch noch Eigenbedarf anmeldet, um eine Bleibe für seinen Sohn zu erhalten. Pranges Widerstand ist mehrfach geweckt: Gegen seinen Vermieter, gegen die Gentrifizierung von Barmbek-Süd, gegen die Nachbarn, die unfair kämpfen und schließlich gegen Dörte, vor der er für ein Doppelleben in den Keller flieht. Hier schmiedet er - unterstützt von Nachbar Horst Rohde (Olli Dittrich) - Pläne, die unweigerlich in die Katastrophe führen.Neben den genannten spielen Bo\u017eidar Darko (Micki), Samy Ghariani (Malik "Butschi" Demirbay), Angelika Richter (Julia Köster-Demirbay), Gabriela Maria Schmeide (Silke), Michael Diercks (Niklas "Der Blasse" Durm), Maximilian Scheidt (Moritz "Der Ökospießer"), Linn Reusse (Kathrin "Die Elblette"), Bernd Hölscher (Jochen Vick) und viele andere.Produziert wird "Prange 2" von Florida Film, Produzent*innen: Maren Knieling und Lars Jessen, Producerin: Cecile Heisler-Zigulla, Kamera: Kristian Leschner, Produktionsleitung: Vanessa Eggers. Dramaturg: Dr. Bernhard Gleim. Die Redaktion im NDR liegt bei Philine Rosenberg.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6296901