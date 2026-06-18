Tokio (ots) -Haustürschlüssel verloren? Keine Hand frei beim Einkauf? Angst vor Datenkraken im Smart Home? SwitchBot macht Schluss mit den Frustrationen des Alltags - und zeigt, wie moderne Technologie den klassischen Haustürschlüssel im Jahr 2026 endgültig überflüssig macht.Wir alle kennen diese kleinen, aber extrem nervigen Momente im Alltag, die uns den Tag vermiesen können. Der Schlüssel liegt mal wieder ganz unten in der Tasche, während es in Strömen regnet. Die Kinder haben ihren Schlüssel bei Freunden vergessen, oder man liegt gemütlich im Bett und fragt sich plötzlich panisch: "Habe ich eigentlich die Haustür abgeschlossen?"Mit der aktuellen Lock Ultra-Serie - bestehend aus der Lock Ultra Vision Combo und der Lock Ultra Vision Pro Combo - beweist SwitchBot, einer der Pioniere für unkomplizierte Haushaltsrobotik, dass diese Probleme der Vergangenheit angehören. Die nachrüstbare Smart-Lock-Serie macht die Haustür zum smarten Butler und definiert Komfort sowie Sicherheit im Alltag völlig neu.Drei alltägliche Frustrationen - und wie SwitchBot sie löst:Szenario 1: Der "Wocheneinkauf-Spagat"- Das Problem: Vollgepackt mit schweren Einkaufstüten balanciert man auf einem Bein vor der Tür, um irgendwie den Schlüssel aus der Hosentasche zu fischen.- Die SwitchBot-Lösung: Ein Blick genügt. Die Lock Ultra Vision Combo erkennt das Gesicht mittels 3D-Technologie in unter einer Sekunde und öffnet die Tür komplett freihändig. Wer ein Basecap oder eine Sonnenbrille trägt, nutzt beim Top-Modell (Lock Ultra Vision Pro) einfach die integrierte Palmvenen-Erkennung: Kurz die Handfläche vor das Keypad halten - Sesam, öffne dich.Szenario 2: Die "Habe ich abgeschlossen?"-Paranoia- Das Problem: Man liegt bereits im Bett oder sitzt im Zug und wird das quälende Gefühl nicht los, die Haustür unverschlossen gelassen zu haben.- Die SwitchBot-Lösung: Dank integrierter Matter-Unterstützung und der intelligenten Selbstverriegelung (Auto-Lock) schließt sich die Tür automatisch ab, sobald sie ins Schloss fällt. Ein kurzer Blick aufs Smartphone reicht zur Beruhigung. Für die Nacht sorgt der speziell für Europa entwickelte "Night Mode" dafür, dass das Schloss flüsterleise (unter 20 dB) verriegelt, ohne dass schlafende Familienmitglieder aufwachen.Szenario 3: Das "Mieter-Dilemma" & die Angst vor der Cloud- Das Problem: Man würde gerne die Vorteile eines smarten Schlosses nutzen, darf aber in der Mietwohnung nicht bohren oder den Zylinder beschädigen. Zudem möchte man sensible biometrische Daten wie Gesichter oder Fingerabdrücke nicht auf fremden Cloud-Servern wissen.- Die SwitchBot-Lösung: Die Lock Ultra-Serie wird vollständig ohne Bohren auf das bestehende Schloss aufgesteckt - beim Auszug bleibt die Tür absolut unbeschädigt. Zudem bleiben alle privaten Daten zu 100 % sicher: Die Gesichtskarten und Fingerabdrücke werden ausschließlich lokal auf dem Gerät gespeichert und niemals ins Internet oder in eine Cloud übertragen.Nahtlose Integration in das moderne ZuhauseTechnik, die das Leben leichter macht, muss sich an den Nutzer anpassen - nicht umgekehrt. Dank des im Lieferumfang enthaltenen Matter-fähigen Hub Mini lässt sich die Lock Ultra-Serie nahtlos in bestehende Smart-Home-Systeme wie Apple Home, Amazon Alexa, Google Home oder Home Assistant integrieren. So lassen sich mühelos Automationen erstellen: Sobald die Tür per Gesichtsscan entriegelt wird, schaltet sich das Licht im Flur ein und die Heizung regelt auf Wohlfühltemperatur.Das intelligente 3-Stufen-Batteriesystem mit wiederaufladbarem Hauptakku und einer CR123A-Notfall-Backup-Batterie garantiert zudem, dass das Schloss selbst bei extremen Temperaturen oder Stromausfällen über Jahre hinweg zuverlässig funktioniert.Verfügbarkeit:- SwitchBot Lock Ultra Vision Combo (mit Keypad Vision und Matter-fähigem Hub Mini): UVP 299,99 EUR- SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo (mit Keypad Vision Pro und Matter-fähigem Hub Mini): UVP 319,99 EURÜber SwitchBot:SwitchBot ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI-gestützte Robotersysteme für den Haushalt, das sich der Schaffung eines lebendigen Ökosystems verschrieben hat, in dem Technologie Ihre Bedürfnisse wirklich versteht. Angetrieben von unserer Omni Sense VLA-Technologie arbeiten unsere Roboter und Geräte in Echtzeit durch Sehen, Sprechen und Handeln zusammen. Unsere Mission ist die Schaffung eines sich gemeinsam entwickelnden Haushaltsrobotik-Ökosystems, das mit Ihnen wächst. Unser Ziel ist es, dies einfach zu gestalten.Pressekontakt:Burson GmbHswitchbotde@bursonglobal.comOriginal-Content von: SwitchBot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163263/6296897