Mainz (ots) -Das SWR Studio Kaiserslautern prägt seit 80 Jahren die Westpfalz. In acht Jahrzehnten hat sich der Medienstandort quasi revolutioniert: Das Studio ist heute multimedial in Radio, Fernsehen, online und auf Social Media präsent. Unverändert geblieben sind der Dialog mit den Menschen vor Ort und der Auftrag des Studios.Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs richteten die französische Militärregierung und der damalige Südwestfunk (SWF) ein Studio in Kaiserslautern ein, das in den ersten Tagen noch das Programm des damaligen SWF aus Baden-Baden und Koblenz ausstrahlte, und am 9. Juli 1946 dann mit dem eigenen Sendebetrieb mit Nachrichten und Unterhaltung aus dem Gebäude der Vereinsbank in der Innenstadt an den Start ging. Fast gleichzeitig gründete sich das "Funkorchester Kaiserslautern". Ihm stand der Dirigent und zeitweilige Studioleiter Emmerich Smola fast 40 Jahre lang vor.Studio mit hochmodernem Sendesaal am Emmerich Smola-Platz 11958 weihte der SWF in der Fliegerstraße 36 ein neues Studiogebäude ein, mit hochmodernem Sendesaal, in dem seither weltbekannte Musikerinnen und Musiker auftreten. Sie haben das Studio zu einem Aushängeschild für Darbietungen von höchster Qualität gemacht. 2012 benannte man die Adresse des Studios in Emmerich Smola-Platz 1 um, zu Ehren des unvergessenen Maestros. Aus "seinem" Orchester ist inzwischen die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern geworden, ein Klangkörper der weltweit auf Tournee geht und regelmäßig renommierte Solist:innen zu Gast hat.Kai Gniffke, Intendant: "Unser Studio in Kaiserslautern und mit ihm die zwölf weiteren Regionalstudios sind feste Anker im Land. Sie zeigen, was der SWR im besten Sinne ist: tief verwurzelt in der Region. Die Kolleginnen und Kollegen informieren umfassend und machen sicht- und hörbar was die Menschen direkt vor Ort bewegt."Ulla Fiebig, Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz:"Unser Studio Kaiserslautern steht für verlässliche Informationen aus der Region. Ob Strukturwandel, Zukunftstechnologie oder Traditionsverein - wir sind da, recherchieren und berichten. Und wir setzen auf noch mehr Dialog mit den Menschen."Monica Mellino, Hauptabteilungsleiterin Zentrale Entwicklung und Regionen RLP"Das Studioteam in Kaiserslautern um Studioleiterin Nicola Geck herum ist ein unverzichtbarer Teil der regionalen Berichterstattung. Mit ihrer Nähe zu den Menschen und ihrem Engagement geben die Mitarbeitenden der Region eine Stimme und prägen das Verständnis für regionale Themen maßgeblich."Das Studio Kaiserslautern heute präsentiert sich mit seinen knapp 30 Mitarbeitenden multimedial, es macht mit "DASDING Kaiserslautern (https://www.dasding.de/kaiserslautern/index.html)" ein eigenes regionales Jugendangebot und produziert regionale Online-Inhalte unter SWR Aktuell. Im multifunktionalen Emmerich-Smola-Sendesaal finden Konzerte statt, Produktionen für Radio und Fernsehen, Filmvorführungen und kulturelle Veranstaltungen aller Art. Eines hat sich in 80 Jahren nicht verändert: Der rege Austausch mit den Menschen vor Ort. Und wie am ersten Tag erfüllt das Studio seinen Auftrag: die Menschen in der Westpfalz verlässlich und aktuell über regionale und überregionale Themen zu informieren und ihnen vielfältige Unterhaltung zu bieten.Konzert zur 80-Jahr-Feier des SWR Studios KaiserslauternZum 80. Geburtstag des SWR Studios Kaiserslautern tritt die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern am Sonntag, 5. Juli 2026, um 17 Uhr im Emmerich-Smola-Saal zu einem festliches Jubiläumskonzert auf. Unter der Leitung von Patrick Lange singen Eva Zalenga (Sopran) und Benjam Bruns (Tenor) an diesem beschwingt-unterhaltsamen Abend, der Vergangenheit und Zukunft verbindet. Tickets online bei der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern (https://www.drp-orchester.de/drp/drp-kalender_2026-27_100~detail_i-20260705__sonderkonzert100.html).Weitere Infos hier:https://ots.de/MV8eLhhttps://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/index.htmlhttps://ots.de/2dD4bQund hier: http://swr.li/swr-studio-kaiserlautern-wird-80Bilder auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, E-Mail: sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6296951