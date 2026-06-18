Geophysik und Bohrdaten: Quimbaya Gold - Ausdehnung der Gold-Silber-Gänge auf Tahami South bestätigt

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Quimbaya Gold bestätigt Gold- und hochgradige Silberadern auf Tahami South im kolumbianischen Segovia-Distrikt - Grundlage für das vollständig finanzierte Phase-2-Bohrprogramm ab Q3 2026.
Quimbaya Gold (CSE: QIM; Frankfurt: K05) hat auf seinem Tahami South-Projekt im kolumbianischen Segovia-Goldbezirk einen wichtigen exploratorischen Meilenstein erreicht. Durch die erfolgreiche Kombination erster Bohrergebnisse mit neuen geophysikalischen Bodendaten konnte das Unternehmen nachweisen, dass sich die anvisierten gold- und silberführenden Gangstrukturen unter einer flachen Überdeckung nach Nordosten fortsetzen. Diese Erkenntnisse bilden nun das Fundament für die präzise Zielauswahl des kommenden Phase-2-Bohrprogramms, das im dritten Quartal 2026 starten soll.
Die Auswertung der ersten Bohrphase lieferte den klaren Nachweis für ein strukturell kontrolliertes epithermales System. Quimbaya durchteufte in den S- und V-Gängen zwar schmale, aber vor allem beim Silber hochgradige Abschnitte. Hervorzuheben sind dabei 0,9 Meter mit 2,57 g/t Gold und starken 378,1 g/t Silber (Bohrloch TSDH-003, ab 362,9 m Tiefe) sowie ein weiterer Meter mit 0,77 g/t Gold und 528 g/t Silber (TSDH-007, ab 462,65 m Tiefe).
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