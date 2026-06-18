Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 18.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Warum dieser 19M-CAD-Silber-Junior fast 1 Mio. Unzen Gold versteckt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DT3C | ISIN: CA74841L1013 | Ticker-Symbol: K05
Tradegate
16.06.26 | 17:31
0,184 Euro
+0,27 % +0,001
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
QUIMBAYA GOLD INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
QUIMBAYA GOLD INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1780,19212:02
0,1780,19210:35
GOLDINVEST.de
18.06.2026 11:34 Uhr
193 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Geophysik und Bohrdaten: Quimbaya Gold - Ausdehnung der Gold-Silber-Gänge auf Tahami South bestätigt

Anzeige / Werbung

Quimbaya Gold bestätigt Gold- und hochgradige Silberadern auf Tahami South im kolumbianischen Segovia-Distrikt - Grundlage für das vollständig finanzierte Phase-2-Bohrprogramm ab Q3 2026.

Quimbaya Gold (CSE: QIM; Frankfurt: K05) hat auf seinem Tahami South-Projekt im kolumbianischen Segovia-Goldbezirk einen wichtigen exploratorischen Meilenstein erreicht. Durch die erfolgreiche Kombination erster Bohrergebnisse mit neuen geophysikalischen Bodendaten konnte das Unternehmen nachweisen, dass sich die anvisierten gold- und silberführenden Gangstrukturen unter einer flachen Überdeckung nach Nordosten fortsetzen. Diese Erkenntnisse bilden nun das Fundament für die präzise Zielauswahl des kommenden Phase-2-Bohrprogramms, das im dritten Quartal 2026 starten soll.

Die Auswertung der ersten Bohrphase lieferte den klaren Nachweis für ein strukturell kontrolliertes epithermales System. Quimbaya durchteufte in den S- und V-Gängen zwar schmale, aber vor allem beim Silber hochgradige Abschnitte. Hervorzuheben sind dabei 0,9 Meter mit 2,57 g/t Gold und starken 378,1 g/t Silber (Bohrloch TSDH-003, ab 362,9 m Tiefe) sowie ein weiterer Meter mit 0,77 g/t Gold und 528 g/t Silber (TSDH-007, ab 462,65 m Tiefe).

Quimbaya nutzt technische Mittel voll aus

Um den Verlauf dieser Zonen weiterzuverfolgen, zog das Unternehmen IP-, Widerstands- und Magnetikmessungen heran. Die daraus resultierenden Anomalien deuten auf verkieselte Zonen und erhöhte Sulfidgehalte hin - klassische Indikatoren für potenziell hochgradige Erzkörper (Shoots).

Geologisch liegt das Projekt äußerst vielversprechend: Tahami South befindet sich im selben goldführenden Trend wie die unmittelbar angrenzenden Großbetriebe von Aris Mining. Die geophysikalischen Daten halfen zudem dabei, die entscheidenden Gesteinsformationen genauer einzugrenzen. Von besonderem Interesse sind hierbei die jurassischen Intrusivgesteine des Segovia-Batholithen im Süden des Projektgebiets. Diese Formation ist für Investoren ein wichtiger Ankerpunkt, da sie den Großteil der lukrativen Goldlagerstätten des gesamten Distrikts beherbergt.

Für Investoren ist wichtig, dass Quimbaya innerhalb der Tahami-Liegenschaft zwei Projekte parallel vorantreibt. Neben Tahami South - wo die oben beschriebenen Gold- und hochgradigen Silberadern systematisch erweitert werden - führt das Unternehmen auch Bohrungen auf Tahami Center durch, einem Gold-Kupfer-Molybdän-Porphyr-System. Jedes der beiden Projekte beherbergt mehrere eigenständige Explorationsziele, was Quimbaya vielfältige Entdeckungsmöglichkeiten bietet. Und die geplanten Bohrprogramme sind voll finanziert.

Mit dem Nachweis der nordöstlichen Streichrichtung der Gangsysteme verfügt das Management nun über eine exzellente Datengrundlage für die nächste Explorationsphase. Für Quimbaya Gold wird das Phase-2-Bohrprogramm ab dem dritten Quartal entscheidend sein, um zu überprüfen, ob sich aus den nun bestätigten, fortlaufenden Einzelstrukturen ein größeres, zusammenhängendes mineralisiertes System ableiten lässt.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX,CA74841L1013

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.