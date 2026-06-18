Jüngste Medienvorwürfe haben das wahrgenommene Risiko-Profil der Eigenkapital- und Kreditinstrumente der Platform Group (TPG) erheblich erhöht. Das Management hat die Vorwürfe zurückgewiesen, rechtliche Schritte eingeleitet und ein Rückkaufprogramm für Nordic Bonds in Höhe von 5,0 Mio. EUR angekündigt, was das Vertrauen unterstützen könnte, jedoch im Vergleich zu den ausstehenden 70 Mio. EUR begrenzt bleibt. Während die Jahresabschlüsse für FY25 keine stornierten Bankdarlehen oder wesentlichen Steuerverbindlichkeiten anzeigen, wurden die Vorwürfe bislang nicht durch externe Dokumentationen verifiziert widerlegt. Da Investoren nun höhere Finanzierungs-, Liquiditäts- und Reputationsrisiken einpreisen, sind die operativen Kennzahlen allein nicht mehr ausreichend. Wir setzen unsere Empfehlung und das Kursziel zur Überprüfung aus, bis eine verifizierbare Klarstellung vorliegt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/the-platform-group-se-co-kgaa
© 2026 mwb research