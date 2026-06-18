Zigtausende Gamer und Fans sind in dieser Woche in Köln. Dabei scheint E-Sport in der breiten Öffentlichkeit - anders als noch vor ein paar Jahren - kaum wahrgenommen zu werden. Eine Bestandsaufnahme. Natürlich ist die Kölner Lanxess Arena mal wieder ausverkauft. Wenn sich am Wochenende auf der «IEM Cologne» die besten Computerspieler der Welt treffen, um in der großen Halle am Rhein Counter-Strike zu spielen, dann wollen sich das zigtausende Fans ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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