Mit Blick auf die anhaltende Knappheit von Chips haben Unternehmen wie Nintendo und Sony bereits Preiserhöhungen für ihre Geräte angekündigt oder umgesetzt. Auch das nächste iPhone könnte teurer werden. Darüber sprach CEO Tim Cook in einem Interview. Wer sich jetzt schon den September für den Kauf des dann wohl erscheinenden iPhone 18 Pro vorgemerkt hat, muss wahrscheinlich schon einmal mit höheren Ausgaben planen. Während die Preise für neue Hardware ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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