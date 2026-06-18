Der Hamburger Umweltdienstleister Buhck zieht Zwischenbilanz und rechnet vor, dass ihn ein Elektro-Lkw im Betrieb gegenüber einem Diesel rund 125 Euro pro Tag einspart. Die Anfangs-Investitionen bleiben aber immens. Mit Geschäftsführer Markus Horstkötter haben wir über die Schlüssel zum wirtschaftlichen Betrieb einer E-Lkw-Flotte gesprochen. Für Buhck steht nach vier Jahren fest, dass sich der Einsatz von E-Lkw im eigenen Betrieb wirtschaftlich lohnt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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