Um bidirektionale Laden für den Massenmarkt tauglich zu machen, haben sich die deutschen Firmen The Mobility House und EcoG mit dem chinesischen Ladestationshersteller EV-Tech zusammengetan. Gemeinsam haben die Partner eine DC-Wallbox entwickelt, die Vehicle-to-Grid und Vehicle-to-Home unterstützt. Konkret haben die drei Partner gemeinsam die nach eigenen Angaben "ultrakompakte und hocheffiziente" DC-Wallbox mit dem Namen ChargeLine BiDi zur Serienreife ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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