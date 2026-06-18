Solingen (ots) -Volle Auftragsbücher, steigende Umsätze und neue Mitarbeiter gelten für viele Handwerksbetriebe grundsätzlich als Zeichen des Erfolgs. Dennoch geraten zahlreiche Unternehmer genau in dieser Phase an ihre Belastungsgrenze. Statt mehr Freiheit entstehen mehr Rückfragen, mehr Abstimmungsaufwand und mehr Stress. Doch warum wird ihnen dabei ausgerechnet das eigentlich so wichtige Wachstum zum Verhängnis? Und noch entscheidender: Wie lässt sich das ändern?So sieht der Alltag in vielen Betrieben aus: Handwerksunternehmer leisten fachlich gute Arbeit, stemmen Baustelle um Baustelle und gehen davon aus, dass mehr Aufträge automatisch mehr Erfolg bringen. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch oftmals ein völlig anderes Bild. Kundenkommunikation, Personalfragen, Baustellenkoordination und Organisation sind oft nicht sauber verteilt. Mitarbeiter arbeiten unterschiedlich, Abläufe sind nicht klar geregelt und ohne Entscheidung des Inhabers geht kaum etwas weiter. Das Ergebnis: Überstunden, Dauerstress und ein Betrieb, der auch nach Feierabend, am Wochenende und im Urlaub am Chef hängt. "Ein Handwerksbetrieb kann nicht dauerhaft gesund wachsen, wenn alle Entscheidungen beim Inhaber landen. Der Chef wird so zum größten Engpass im eigenen Unternehmen und merkt es oft erst dann, wenn der Betrieb längst unter seinem eigenen Gewicht leidet", erklärt Liborio Manciavillano, Geschäftsführer der HWS Handwerks-Schmiede GmbH."Wer glaubt, er müsse nur härter arbeiten, macht genau den Fehler, der den Betrieb dauerhaft abhängig vom Chef hält. Mehr Aufträge lösen keine Probleme - sie machen schwache Abläufe nur sichtbarer, lauter und fehleranfälliger", fügt er hinzu. Dabei weiß Liborio Manciavillano genau, wovon er spricht: 2013 gründete er selbst einen erfolgreichen Handwerksbetrieb und erlebte aus erster Hand, wie schnell der Inhaber zum Flaschenhals des eigenen Unternehmens werden kann. Heute unterstützt er mittelständische Handwerksbetriebe dabei, klare Abläufe, feste Verantwortlichkeiten und bessere Führung im Alltag umzusetzen. Zu diesem Zweck begleitet die HWS Handwerks-Schmiede GmbH ihre Kunden in einem zwölfmonatigen Programm in den Bereichen Unternehmensführung Handwerk, Mitarbeitergewinnung und Kundenakquise. Auch sein Buch "Selbst, aber nicht mehr ständig - Warum Unternehmer im Handwerk anders denken müssen" zeigt anhand von 15 Fallbeispielen, wie Handwerksunternehmer mit klaren Abläufen, festen Zuständigkeiten und unternehmerischem Denken aus der täglichen Überlastung herauskommen. Was hierbei entscheidend ist, verrät Liborio Manciavillano hier.Prozesse im Handwerk: Klare Abläufe als FundamentEin Betrieb ohne klare Abläufe produziert fast zwangsläufig mehr Rückfragen, mehr Fehler und mehr Unterbrechungen. Wiederkehrende Aufgaben werden jeden Tag neu erklärt, Entscheidungen landen immer wieder beim Chef und der Alltag verliert an Ruhe. Genau hier können klar geregelte Prozesse nachhaltig Abhilfe schaffen: Wiederkehrende Arbeitsschritte, Zuständigkeiten und Entscheidungen müssen so geregelt sein, dass der Betrieb nicht bei jeder Kleinigkeit vom Inhaber abhängt. Das entlastet nicht nur den Chef. Auch das Team profitiert. Mitarbeiter können Aufgaben nach klaren Standards erledigen, statt sich von Fall zu Fall neu zu orientieren. Der Alltag wird einfacher, ruhiger und berechenbarer. Oder anders gesagt: weniger Reibung, mehr Verlässlichkeit.Onboarding, also die strukturierte Einarbeitung neuer Mitarbeiter, spielt dabei eine zentrale Rolle. Wer von Beginn an weiß, welche Aufgaben anstehen, welche Arbeitsmittel gebraucht werden und wie der Betrieb arbeitet, wird schneller produktiv. Fehlt diese Einarbeitung, starten neue Kräfte hingegen unsicher, machen vermeidbare Fehler und verlassen den Betrieb oft schneller wieder. "Klare Abläufe sollen den Betrieb nicht komplizierter machen. Sie sollen den Alltag einfacher, ruhiger und berechenbarer machen - für den Chef, für die Mitarbeiter und letztlich auch für die Kunden", betont Liborio Manciavillano von der HWS Handwerks-Schmiede GmbH.Unternehmensführung im Handwerk: Feste Rollen und echte FührungAbläufe allein reichen dabei aber nicht, denn ein wachsender Betrieb benötigt außerdem feste Rollen. Nur wenn Mitarbeiter genau wissen, wofür sie verantwortlich sind und welche Entscheidungen sie selbst treffen dürfen, kann Verantwortung im Alltag wirklich getragen werden. Fehlt diese Klarheit, wird der Chef automatisch zum Nadelöhr des eigenen Unternehmens. Alles landet bei ihm. Alles wartet auf ihn. Doch selbst klare Rollen genügen nicht, wenn Führung fehlt. Mitarbeiter brauchen nicht nur Aufgaben, sondern auch klare Erwartungen, Rückmeldung und eine Perspektive. Genau daran mangelt es in vielen Betrieben. Kein Wunder, denn die meisten Inhaber sind fachlich zwar stark, haben aber nie gelernt, ein Team zu führen, Verantwortung abzugeben und Mitarbeiter langfristig zu entwickeln.Die Folge ist spürbar: Gute Fachkräfte gehen nicht nur wegen des Arbeitsmarkts, sondern auch wegen fehlender Ordnung, schwacher Einarbeitung und unklarer Führung. Deshalb gehören Prozesse und Führung untrennbar zusammen. Nur wenn Aufgaben, Erwartungen und Entscheidungswege eindeutig sind, können Mitarbeiter eigenständig arbeiten. "Ein Betrieb wird nicht stabiler, wenn der Chef jeden Tag mehr kontrolliert, sondern wenn der Alltag so geregelt ist, dass Kontrolle nicht ständig nötig ist", so Liborio Manciavillano von der HWS Handwerks-Schmiede GmbH.Professioneller nach außen, freier nach innenEin Betrieb, der intern sauber aufgestellt ist, wirkt auch nach außen professioneller. Kunden erleben verbindlichere Kommunikation, bessere Vorbereitung und zuverlässigere Umsetzung - vom ersten Kontakt bis zur fertigen Leistung. Das schafft Vertrauen und senkt zugleich den Aufwand, weil weniger nachgefragt und weniger nachgesteuert werden muss. Besonders wichtig ist dabei ein klar geregelter Angebotsprozess. So darf ein Angebot nicht nur aus einer Zahl bestehen. Es muss dem Kunden zeigen, welche Leistungen enthalten sind und wie der Preis dabei zustande kommt. Wer das sauber darstellt, kann Preise auch selbstbewusster vertreten. Leistung, Ablauf und Ergebnis werden nachvollziehbar.Ergänzend dazu können digitale Werkzeuge dabei helfen, Aufgaben, Kundenanfragen, interne Abläufe und Zuständigkeiten übersichtlich zu steuern. Sie sind jedoch kein Selbstzweck. Erst wenn klar ist, welcher Ablauf verbessert werden soll, entfalten sie ihren Nutzen. Die HWS Handwerks-Schmiede GmbH unterstützt Betriebe dabei, entsprechende Tools als praktische Hilfe für Führung, Abläufe und Kundengewinnung einzusetzen.FazitWer klare Abläufe schafft, feste Rollen definiert und echte Führung etabliert, baut einen Betrieb auf, der mit ihm wächst, ohne ihn zu erdrücken. Genau dort setzt die HWS Handwerks-Schmiede GmbH an: bei fehlenden Abläufen, unklarer Verantwortung, schwacher Führung und einer zu großen Abhängigkeit vom Chef. Liborio Manciavillano und sein Team begleiten Handwerksbetriebe Schritt für Schritt auf diesem Weg - mit einem Programm, das nicht bei noch mehr Arbeit ansetzt, sondern bei den Voraussetzungen für tragfähiges Wachstum im Handwerksbetrieb. "Niemand muss das alleine stemmen. Aber wer weiter wartet, macht das auf Kosten seiner Zeit, seines Gewinns und seiner Lebensqualität", fasst Liborio Manciavillano zusammen.Sie wollen Ihren Handwerksbetrieb klar strukturieren und stabile Prozesse für gesundes Wachstum etablieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Liborio Manciavillano von der HWS Handwerks-Schmiede GmbH (https://www.handwerks-schmiede.de/) und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch!Pressekontakt:HWS Handwerks-Schmiede GmbHE-Mail: info@handwerks-schmiede.deWeb: https://www.handwerks-schmiede.deRuben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: HWS Handwerks-Schmiede GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175931/6297011