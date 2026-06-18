Köln (ots) -Die erste Förderrunde von "Made in NRW", der gemeinsamen Development-Initiative von WDR und Film- und Medienstiftung NRW, ist entschieden: Aus insgesamt 73 Einreichungen hat die Jury mit Gastjurorin Aylin Tezel fünf Projekte ausgewählt, die explizit in einer frühen Entwicklungsphase gefördert werden, um für die digitalen Ausspielwege der ARD weiterentwickelt zu werden. Unterstützt werden vier fiktionale und ein dokumentarisches Projekt mit je 50.000 Euro von Kreativen und Produzierenden aus Nordrhein-Westfalen. Die geförderten Projekte sind "Let Them Eat Cake" (Goldstoff), "Rescuing Shinobi" (Zeitsprung), "Gelbe Monster" (Barbara Mientus Produktion), "Gypsy" (Kollektiv Zwo) und "La Deutsche Vita" (7T1 Films).WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Ich freue mich sehr, dass unsere gemeinsame Initiative so großen Zuspruch findet, denn wir haben als Partner großes Interesse an einer kreativen, florierenden und vielfältigen Produktionslandschaft in unserem Bundesland. Unter den zahlreichen Einreichungen der Talente aus Nordrhein-Westfalen waren sehr vielversprechende Stoffe mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen. Mit den ausgewählten Stoffen wollen wir unser Publikum überraschen und auch Menschen für die ARD Mediathek gewinnen. Diese Entwicklung von Ideen braucht Freiraum, genau deswegen gibt es unsere Kooperation 'Made in NRW', die wir auf jeden Fall fortsetzen wollen."Walid Nakschbandi, Geschäftsführer der Film- und Medienstiftung NRW: "Mit 'Made in NRW' schaffen wir gemeinsam mit dem WDR ein neues Förderformat, das Talente fördert, kreative Qualität stärkt und neue Erzählformen sowie Perspektiven sichtbar macht. Durch die Unterstützung innovativer Storytelling-Projekte investieren WDR und die Filmstiftung in die Entwicklung neuer kreativer Stimmen und die Zukunft des Medienstandorts NRW."Die fünf ausgewählten Projekte spiegeln die Vielfalt der kreativen Landschaft Nordrhein-Westfalens wider und zeigen zugleich eine klare Tendenz zu publikumsnahen, seriell denkbaren Stoffen mit unverwechselbarer Handschrift und digitaler Auswertungsperspektive. Die Bandbreite reicht von sexy-historischer Coming-of-Age Satire über Romantic Comedy in der Roma-Community und gesellschaftlich spannende Stoffe bis hin zu Dokumentation.Die Fachjury tagte am Dienstag, 16. Juni in Köln. Über die Projekte entschieden:Aylin Tezel, Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin, als GastjurorinChristiane Hinz, Leitung WDR-Dokuboard / ARTE & InternationalesAndrea Hanke, Redakteurin im WDR-Programmbereich FiktionCher Zimmerer, stellvertretende Leiterin Förderung der Film- und Medienstiftung NRWIvana Lalovic, Förderreferentin Dokumentarfilm der Film- und Medienstiftung NRWZur Initiative "Made in NRW"Mit "Made in NRW" starteten WDR und Film- und Medienstiftung NRW im Frühjahr 2026 eine Development-Initiative, die originelle und digitale Film-, Serien- und Dokumentarstoffe aus Nordrhein-Westfalen stärkt und eine konkrete Auswertungsperspektive bietet. Bewerben können sich Produzentinnen und Produzenten mit Sitz oder Betriebsstätte in Nordrhein-Westfalen, die gemeinsam mit NRW-Talenten (Buch und/oder Regie) Projekte mit Streaming-Perspektive - insbesondere für die ARD Mediathek - entwickeln. Das Programm setzt bewusst einen Schwerpunkt auf die wichtige Phase der frühen Stoffentwicklung. Mit einem jährlichen Budget von insgesamt 300.000 Euro werden bis zu sechs fiktionale oder non-fiktionale Projekte gefördert. Die Förderung erfolgt als Zuschuss von bis zu 50.000 Euro pro Projekt.Neben der finanziellen Förderung umfasst das Programm eine professionelle Begleitung der Stoffentwicklung und einen frühzeitigen Austausch mit dem Sender. Ziel ist es, kreative Risiken abzufedern, neue Perspektiven sichtbar zu machen und die Entwicklung hochwertiger Inhalte für ein digitales Publikum zu stärken. Sollte innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss der Fördermaßnahme keine Beauftragung durch den WDR erfolgen, fallen die Rechte vollständig an die Fördernehmenden zurück.Die fünf geförderten Projekte im Rahmen von "Made in NRW" 2026:FiktionLET THEM EAT CAKEProduktion: Goldstoff Filme GmbHProduzentin: Lotte RufNRW-Talent: Mark Lorei (Regie/Produktion)Autor: Mathis van den BergSitz: AschebergGenre: Fiktion, SerieKurzinhalt: Sexy Coming-of-Age Historien-Serie, in der eine junge Prinzessin aus Westfalen Anfang des 18. Jahrhunderts plötzlich zur Thronfolgerin Englands erklärt wird und einen Ehemann finden muss - eine Serie mit opulenten Kostümen über Teenager in europäischen Machtpositionen, die ihre Probleme auf eine politische Ebene ausleben. Eine moderne Satire-Erzählung mit hohem nationalen wie internationalen Publikumspotenzial.RESCUING SHINOBIProduktion: Zeitsprung Pictures GmbHProduzent: Dominik FrankowskiNRW-Talent: Matthias Dinter (Buch/Regie)Manga-Illustratorin: Maya WendlerSitz: KölnGenre: Fiktion (+Anime), Crime-DramedyKurzinhalt: Eine romantische Culture-Clash Crime-Dramedy mit visuellen Anime-Sequenzen über zwei verlorene Menschen, die sich während eines dramatischen Vorfalls in Düsseldorf finden.GELBE MONSTERProduktion: Barbara Mientus ProduktionProduzentin: Barbara Natalie MientusNRW-Talent: Claudia Bach (Buch)Sitz: Bergisch GladbachGenre: Fiktion, Adaption SpielfilmKurzinhalt: Liebesfilm trifft auf Psycho-Thriller. Das Projekt erzählt von weiblicher Gewalt und toxischen Beziehungen mit einem emotionalen wie auch spannenden Plot, erzählt aus einer ungewöhnlichen Perspektive. Eine Romanadaption nach Clara Leinemann über eine Frau, die eskaliert.GYPSY (AT)Produktion: Kollektiv Zwo GmbHProduzent: Çagdas Eren YükselNRW-Talents: Zejhun Demirov (Buch), Bilal Bahdir (Regie)Co-Autorin: Ziza ErveheaSitz: KölnGenre: FiktionKurzinhalt: GYPSY ist eine warmherzige Ensemble-Dramedy über eine große, lebenslustige mazedonisch-deutsche Roma-Familie, deren kulturelle Traditionen ebenso laut sind wie ihre Konflikte. Der Stoff eröffnet neue Perspektiven auf eine in Film und Fernsehen bislang selten erzählte Lebensrealität.DokuLA DEUTSCHE VITAProduktion: 7T1 Films GmbHProduzent: Ansgar PohleNRW-Talents: Andreas Kramer & Tristan Söhngen (Regie/Buch)Sitz: KölnGenre: DokumentationKurzinhalt: Die Dokumentarserie blickt mit Retro-Charme und großer Leidenschaft auf die Verbindung von Fußball, Gesellschaft und Zeitgeschichte. Die Protagonisten erleben den Aufstieg des modernen, schrillen Unterhaltungsfußballs und avancieren zu einem unverzichtbaren Teil einer noch heute frenetisch gefeierten deutsch-italienischen Unterhaltungskultur.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 / 220 7100kommunikation@wdr.deFilm- und Medienstiftung NRWTanja GüßLeiterin Kommunikation / PressesprecherinTel.: 0221 26030 500tanja.guess@filmstiftung.de / presse@filmstiftung.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6297009