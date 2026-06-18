Region Hall-Wattens (ots) -Wer in der Tiroler Region Hall-Wattens Urlaub macht, kommt als Gast und geht als Freund. Dafür sorgen Aktivitäten und Orte, die Raum für echten Austausch schaffen.Einzigartige Erinnerungen und authentische Begegnungen auf Augenhöhe: Das sind Momente, die sich immer mehr Reisende wünschen. Nicht immer fühlen sich solche Momente dabei wie Urlaub an: Wer am Berg oder am Hof mit angepackt hat, weiß das. "Es kann auch schon mal anstrengend werden", lachen Inge und Thomas aus Rheinland-Pfalz, die seit Jahren in der Region Hall-Wattens (https://www.hall-wattens.at/) Urlaub machen und immer wieder bei den Aktivitäten des Tourismusverbands dabei sind. "Wenn man dann aber wieder zu Hause ist, wünscht man sich sofort zurück." Für die beiden ist klar: Die Region ist zu ihrer zweiten Heimat geworden, und je öfter sie herkommen, desto stärker wird dieses Gefühl.Mit den Locals auf Du und DuDie Region Hall-Wattens hat es sich zum Ziel gesetzt, den passenden Rahmen für diese Begegnungen zu schaffen. Bei den Stadtführungen (https://www.hall-wattens.at/de/fuehrungen.html) durch die Gassen der mittelalterlichen Haller Altstadt führen Einheimische nicht nur zu historischen Highlights, sondern verraten auch, wo man den besten Cappuccino bekommt. Am Berg ist man mit erfahrenen Bergfexen unterwegs, die einem zeigen, wo die Almrosen blühen oder ein versteckter Bergsee auf einen mutigen Sprung ins kühle Nass wartet.Wie tief diese Begegnungen gehen, weiß auch Kräuterführerin Claudia Pyka, die Einheimische wie Gäste regelmäßig mit in die Natur nimmt. "Wenn wir gemeinsam durch die Wiesen und Wälder streifen, bricht das Eis sofort. Beim Entdecken der Kräuter am Wegesrand kommen wir ins Gespräch, teilen unser Wissen. In diesen Momenten spüre ich, dass viele unserer Gäste die Landschaft nicht nur konsumieren, sondern ein echter Teil unserer Gemeinschaft werden wollen."Eintauchen in Landschaft, Kulinarik und KulturMöglichkeiten für Austausch gibt es viele; die "kulinarische Radtour" (https://www.hall-wattens.at/de/kulinarische-radtour-durch-die-region.html) etwa führt vorbei an kleinen Hofläden und familiären Betrieben, bei denen man immer wieder Locals trifft und auch den einen oder anderen Tipp bekommt: Für den schönsten Kraftort der Region oder kulturelle Veranstaltungen wie den Thaurer Schlossspielen, wo man gemeinsam mit den Menschen aus der Region vor geschichtsträchtiger Kulisse Freilichttheater genießt.Jetzt zum Einheimischen auf Zeit werden Mehr erfahren (https://www.hall-wattens.at/de/sommerprogramm.html)Pressekontakt:Hall-Wattens TourismusLeonie LasslTelefon: +43 5223 45544-32E-Mail: l.lassl@hall-wattens.atOriginal-Content von: TVB Region Hall-Wattens, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70525/6297003