München / Braunschweig (ots) -Eine gemeinsam mit SPiNE entwickelte digitale Lösung erfüllt die Anforderungen des § 14a EnWG und ist für SOLVIS Kunden ab sofort verfügbar.SOLVIS und SPiNE haben gemeinsam eine Lösung entwickelt, die Wärmepumpen auf Basis des SOLVIS Controllers SolvisControl-3 über digitale Steuerboxen netzdienlich steuerbar und somit konform mit den Anforderungen des § 14a EnWG macht. Die Lösung ist implementiert, validiert und steht Kunden ab sofort zur Verfügung.Hintergrund: Gesetzliche Pflicht trifft technische KomplexitätSeit dem 1. Januar 2024 verpflichtet § 14a EnWG die Betreiber steuerbarer Verbrauchseinrichtungen - darunter Wärmepumpen - zur Umsetzung netzdienlicher Steuerbarkeit. Netzbetreiber können bei Netzengpässen Lastreduktionen anfordern; im Gegenzug erhalten Anlagenbetreiber reduzierte Netzentgelte.Technisch sind verschiedene Umsetzungswege möglich. Analoge Steuerboxen mit Relaisausgang kommen grundsätzlich infrage, sind jedoch nur grob stufbar. Ab 2026 wird die Steuerbox-Funktion zunehmend direkt im Smart Meter Gateway integriert, das Steuersignale ausschließlich über digitale Ausgänge (sprich: EEBUS) bereitstellt.Hersteller von Wärmepumpen können die Anforderungen des § 14a EnWG auf unterschiedlichen Wegen umsetzen. SOLVIS hat sich für eine Lösung entschieden, die sich modular in die bestehende Steuerlogik integriert und für den Endkunden auf einen zusätzlichen technischen Umweg im Zählerschrank verzichtet.Die Lösung: EEBUS zu Modbus-Übersetzung auf dem EnergyLink OneKern der neu entwickelten Lösung ist der SPiNE EnergyLink One (ELO), ein lokales Edge-Gerät im Zählerschrank, das per Ethernet mit der Steuerbox verbunden und über einen Pairing-Prozess gekoppelt wird. Die auf dem ELO vorinstallierte SOLVIS Applikation empfängt die EEBUS-Steuersignale aus der Steuerbox und übersetzt diese in Modbus-TCP-Befehle für die SolvisControl-3. Die erfolgreiche Ausführung wird an die Steuerbox zurückgemeldet und schließt damit die Kommunikationskette vom Netzsignal bis zur Anlage. Für SOLVIS Kunden ist die Applikation ab Werk vorinstalliert; Konfiguration und Steuerbarkeitstest gestalten sich damit als Plug-and-Play-Prozess.Der EnergyLink One ist in die EnergyLink-Plattform von SPiNE eingebunden und lässt sich dadurch aus der Ferne überwachen, konfigurieren und warten. Über die Plattform können zudem weitere Apps auf dem Gerät bereitgestellt werden, sodass sich der Funktionsumfang modular erweitern lässt - etwa um ein HEMS zur lokalen Energieoptimierung und Kosteneinsparung beim Endkunden.Verfügbarkeit und RolloutDie Lösung ist ab sofort verfügbar. Kunden beziehen den SPiNE EnergyLink One direkt über SOLVIS. Installation und Erstkonfiguration, inklusive des gesetzlich vorgeschriebenen Steuerbarkeits-Tests, übernimmt der SOLVIS Fachpartner vor Ort.Stimmen zur Partnerschaft"Die Zusammenarbeit mit SOLVIS zeigt, wie sich digitale § 14a-Steuerbarkeit modular und ohne Kompromisse bei der Integration umsetzen lässt. Der EnergyLink One ist dabei nicht nur die Grundlage für netzdienliche Steuerbarkeit, sondern gleichzeitig die Plattform, auf der wir gemeinsam mit SOLVIS die nächste Stufe angehen können: ein integriertes HEMS, das die Flexibilität lokaler Anlagen für signifikante Kosteneinsparungen bei den Endkunden nutzbar macht", sagt Dr. Martin Stötzel, Geschäftsführer (CPO) der SPiNE GmbH."Mit SPiNE haben wir einen Partner gefunden, der unsere Anforderungen schnell und präzise umsetzen konnte. Das Ergebnis ist eine Lösung, mit der SOLVIS die Anforderungen des § 14a EnWG für seine Kunden zuverlässig und zukunftsfähig erfüllt. Besonders wertvoll für uns: die Lösung ist modular erweiterbar, sodass wir unseren Kunden künftig auch ein Energiemanagementsystem auf bereits bei ihnen verbauter Hardware anbieten können", sagt Claas Rühling, Prokurist der SOLVIS GmbH.Angebot von SPiNE an OEMDie gemeinsam mit Solvis entwickelte Lösung ist kein Einzelprojekt. SPiNE unterstützt OEMs von Wärmepumpen, Wallboxen, Ladeinfrastruktur und Batteriespeichern dabei, die technischen Voraussetzungen für §14a-Steuerbarkeit zu schaffen - ohne dass sie dafür eine eigene EEBUS-Implementierung entwickeln müssen. Interessierte Hersteller erhalten mit der Kombination aus EnergyLink One und EnergyLink-Plattform eine standardisierte, praxiserprobte und skalierbare Lösung, die sich remote betreiben und flexibel erweitern lässt.Über die UnternehmenSPiNE GmbH: SPiNE entwickelt die offene Plattform auf der regulierten Smart-Meter-Infrastruktur, damit jeder Haushalt sein Energiepotenzial vollständig ausschöpfen kann. Mit dem EnergyLink One als Energiemanagement-Gateway im Zählerschrank und der EnergyLink-Plattform als IoT-Backend können Anwendungen einfach, schnell und sicher bereitgestellt werden. So werden netzdienliche Steuerung, lokale Optimierung und zentrale Flexibilitätsvermarktung in einem System möglich.https://spine.energySOLVIS GmbH: SOLVIS ist ein etablierter Hersteller von Wärmepumpen und Heizsystemen mit Sitz in Braunschweig. Entwickelt werden smarte Lösungen, die Wärme, Strom und Speicher in einem Gesamtsystem zusammenführen. SOLVIS unterstützt das Fachhandwerk und Hauseigentümer auf dem Weg in eine zunehmend elektrifizierte Energieversorgung. https://solvis.dePressekontakt:SPiNE GmbHLea Scholz | public-relations@spine.energySOLVIS GmbHBirgit Nietzold | birgit.nietzold@solvis.deOriginal-Content von: SPiNE GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182812/6297023