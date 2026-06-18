Hamburg (ots) -Facebook hat seine Suchfunktionen stark verändert, und die Auffindbarkeit von Beiträgen ist deutlich eingeschränkt. Wer die Plattform dennoch als journalistische Recherchequelle nutzen will, braucht alternative Strategien.Wie Journalistinnen und Journalisten trotz eingeschränkter Suche relevante Inhalte auf Facebook findenTermin für diesen kostenfreien Impuls-Vortrag in der dpa-Akademie: Mittwoch, 26. August 2026, 13:00 - 13:45 UhrIn diesem kompakten Impuls-Vortrag erklärt Leo Stahlberg, Redakteur im Faktencheck-Team der dpa, wie Sie gezielt Inhalte, Personen und Gruppen finden und Facebook weiterhin professionell als Recherchequelle nutzen können.Sie lernen, welche Inhalte noch systematisch auffindbar sind, wie sich externe Suchmaschinen einsetzen lassen und wie URL-Strukturen gezielt genutzt werden können, um relevante Beiträge sichtbar zu machen. Dabei geht es nicht um technische Tricks, sondern um nachvollziehbare Recherchemethoden.Praktische Tipps für den redaktionellen AlltagLeo Stahlberg zeigt in diesem Impuls praxisnahe Vorgehensweisen, die sich direkt im Arbeitsalltag einsetzen lassen - sowohl für redaktionelle Recherchen als auch für Monitoring- oder Kommunikationsaufgaben:- Aktuelle Funktionsweise und Grenzen der Facebook-Suche- Alternative Recherchewege über externe Suchmaschinen- Rechtssichere Archivierung von Facebook-BeiträgenDie Durchführung erfolgt via MS Teams. Die Teilnahme ist kostenfrei.Unser Themenprofi: Leo Stahlberg arbeitet seit 2022 im Faktencheck-Team (https://www.dpa.com/de/faktencheck)der dpa und vermittelt als Trainer Kompetenzen in digitaler Recherche, Verifikation und dem verantwortungsvollen Umgang mit KI. Seine beruflichen Erfahrungen bei ZDF und Tagesschau ermöglichen ihm einen breiten Zugang zu journalistischen und kommunikativen Herausforderungen.Moderation: Marcus Heumann, Leiter dpa-AkademiePressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTelefon: +49 040 4113-32845E-Mail: akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6297020