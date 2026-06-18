Berlin (ots) -Frankreich hat die Bouillabaisse. Italien die Pasta. Spanien die Paella. Und Deutschland? Holger Stromberg, Chefkoch der deutschen Nationalmannschaft beim WM-Titel 2014, liefert die Antwort. Von den Vorlieben der Fußballelf inspiriert, hat er Deutschlands Nationalgericht entwickelt. Das Beste daran: Das Rezept gibt es jetzt pünktlich zu den anstehenden Deutschlandspielen zum Nachkochen. Das Gericht? Ein Laugen-Fladen in drei Varianten, mit Fleisch oder ohne. Denn Genuss verbindet, auf dem Fußballplatz wie auf dem Teller. Iss was dir schmeckt.Pünktlich zum 7:1 gegen Curaçao hat Berlin es als Erstes probiert. Rund 150 Fans kamen beim Public Viewing in der Kulturbrauerei zusammen: Fleischesser, Flexitarier, Vegetarier. Alle haben gemeinsam gegessen, jeder so, wie es ihm schmeckt. Kein Druck, keine Debatte. Nur echter Geschmack und gute Gemeinschaft.Das Nationalgericht ist für alle: Am 20. Juni steht der "Iss was dir schmeckt" Foodtruck von 19 bis 22 Uhr an der Bar am See/Haus in München. Am 25. Juni folgt Essen beim MIP-Festival im Ruhrgebiet, zur gleichen Zeit. Wer dabei ist, ist eingeladen, das Nationalgericht kostenlos zu probieren.Wer nicht dabei sein kann: Hier ist das Rezept zum Nachkochen, für alle, die zu Hause mitgenießen wollen.Das Rezept: So geht Deutschlands Nationalgericht1. GrundbausteineDas Rezept ergibt 2 Portionen. Als Basis dienen 2 Brezn-Fladen oder Laugen-Buns - darauf kommen die folgenden Komponenten.Knusprige Maultaschen- 2 Gemüse-, vegane oder klassische Maultaschen- 2-3 EL Mehl + 2 EL Kartoffelstärke- 80-100 ml kaltes Wasser- 4-5 EL Kartoffelflocken oder Panko- Rapsöl zum BratenMehl, Kartoffelstärke und kaltes Wasser zu einem dünnen Teig verrühren. Maultaschen durchziehen, in Kartoffelflocken oder Panko wenden und in heißem Rapsöl goldbraun ausbacken._________________________________________________________________Radi-Kraut- 150 g Weißkraut, fein geschnitten- 60 g Rettich, in feinen Streifen- 1 EL Apfelessig oder Brottrunk- 1 TL Zucker- 1 Prise Jodsalz- 1 EL gehackte Petersilie- optional: 1 TL RapsölWeißkraut mit Essig, Zucker und Salz vermengen, kurz durchkneten. Rettich und Petersilie unterheben. Mindestens 15 Min. ziehen lassen._________________________________________________________________Kochbananen-Crunch- 2 EL Kochbananenchips- 2 EL Röstzwiebeln- optional: 1 Prise ChiliflockenKochbananenchips grob zerbröseln, mit Röstzwiebeln vermengen. Erst kurz vor dem Servieren auf den Fladen geben._________________________________________________________________2. CremeCarbonara-Cordon-Bleu-Mayo- 4 EL fettreduzierte Mayonnaise- 1 EL Schmand oder Créme fraîche- 2 EL Gruyére oder Bergkäse, gerieben- 1 EL Pecorino oder Parmesan, gerieben- 1 TL mittelscharfer Senf- 1 TL Zitronensaft- 1 Prise Knoblauchpulver- Pfeffer & MuskatAlle Zutaten verrühren. Kaltstellen. Die Creme soll dicklich bleiben - sie darf im warmen Fladen leicht schmelzen, aber nicht davonlaufen._________________________________________________________________Vegane Carbonara-Creme- 4 EL vegane Mayonnaise- 3 EL vegane Kochcreme (Hafer/Soja)- 2 EL veganer Reibkäse- 1 EL Hefeflocken- 1 TL Senf- 1 TL Zitronensaft- 1 Prise Knoblauchpulver- Pfeffer, optional: Kala NamakVegane Kochcreme sanft erwärmen. Reibkäse, Hefeflocken, Senf, Zitronensaft, Knoblauch und Pfeffer einrühren. Nicht stark kochen - nur erwärmen bis der Käse schmilzt. Vom Herd nehmen, vegane Mayo einrühren. Mit Jodsalz und optional Kala Namak abschmecken. Abkühlen lassen, damit die Creme standfester wird._________________________________________________________________3. Drei Varianten- Klassik mit Rub Roast vom Schwein- Bolognese mit Rind-Fleischsauce- Vegetarisch/Vegan mit knusprigen Maultaschen_________________________________________________________________Klassik: Brezn-Fladen mit Rub Roast vom SchweinZutaten für das Schwein:- ca. 250 g Schweinsrücken oder -filet- 1-2 TL Schweinebratengewürz / Bratenrub- 1 TL Rapsöl- Jodsalz nach BedarfBackofen auf 140 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Schweinefleisch mit Rapsöl einreiben und rundum mit Bratengewürz würzen. In einer Pfanne kurz von allen Seiten anbraten. Im Ofen ca. 18-25 Min. garen (Kerntemperatur ca. 62-64 Grad). 5 Min. ruhen lassen, dann in dünne Scheiben schneiden. Brezn-Fladen kurz aufbacken. Aufschneiden, beide Seiten mit Mayo bestreichen. Radi-Kraut einlegen, Schweinefleisch darauf, knusprige Maultasche einsetzen, mit Crunch toppen._________________________________________________________________Bolognese: Brezn-Fladen mit Rind-FleischsauceZutaten für die Fleischsauce:- 200 g Rinderhackfleisch- 1 kl. Karotte + 1 Zwiebel, fein gewürfelt- 1 Stück Staudensellerie + 3-4 cm Lauch- 1 Knoblauchzehe, fein gehackt- 1 EL Rapsöl- 1 EL Tomatenmark- 100 ml Rotwein- 1 EL Sojasauce- 200 ml Fleischbrühe- Thymian, Jodsalz, schwarzer PfefferRapsöl erhitzen, Rinderhackfleisch kräftig anbraten bis Röstaromen entstehen. Gemüse und Knoblauch zugeben, 3-4 Min. mitbraten. Tomatenmark einrühren und kurz mitrösten. Mit Rotwein ablöschen, einkochen lassen. Sojasauce, Brühe und Thymian zugeben. Offen ca. 35-45 Min. köcheln lassen, bis die Sauce kompakt eingedickt ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fladen aufschneiden, mit Mayo bestreichen. Radi-Kraut einlegen, 2-3 EL Fleischsauce darauf, Maultasche einsetzen, mit Crunch toppen._________________________________________________________________Vegetarisch/Vegan: Brezn-Fladen mit knusprigen MaultaschenFür die vegetarische Variante Gemüse-Maultaschen verwenden. Für die vegane Variante vegane Maultaschen und vegane Creme verwenden.Pro Person 2 Maultaschen knusprig ausbacken. Brötchen aufschneiden, mit veganer Creme bestreichen. Radi-Kraut einlegen, Maultaschen einsetzen, mit Crunch toppen.Über 'Iss was dir schmeckt' und die Initiative Fleisch:'Iss was dir schmeckt' steht für Ernährungsfreiheit und einen respektvollen Umgang mit unterschiedlichen Essgewohnheiten. Ziel ist es, einen offenen Dialog über Ernährung zu fördern. Hinter "Iss was dir schmeckt" steht die Initiative Fleisch. Sie setzt sich für einen faktenbasierten Austausch über das Lebensmittel Fleisch ein. Träger sind der Deutsche Bauernverband (DBV) und der Verband der Fleischwirtschaft (VDF), unterstützt von Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette - von der Landwirtschaft bis zur Verarbeitung. Weitere Informationen: www.iss-was-dir-schmeckt.de und www.initiative-fleisch.de.Weiteres Bildmaterial finden Sie in unserem Media Kit (https://initiative-fleisch.de/presse/media-kit/).Pressekontakt:presse@initiative-fleisch.com0800-4779277 (kostenlos)Original-Content von: Initiative Fleisch GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182810/6297019