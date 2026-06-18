Berlin (ots) -Deutschlands Apothekerinnen und Apotheker unterstützen das Ziel, die Finanzierung der Krankenkassen zu stabilisieren. Zugleich kritisieren sie eine geplante, erneute wirtschaftliche Belastung der Apotheken. Denn nach Jahren der chronischen Unterfinanzierung sind weitere Belastungen schlichtweg überproportional und gefährlich. Das schreibt die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände in ihrer heutigen Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stabilisierung der Beitragssätze in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz). Am kommenden Montag findet eine öffentliche Anhörung zum GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz im Gesundheitsausschuss des Bundestages in Berlin statt. Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme vom 12. Juni 2026 bereits eine zusätzliche finanzielle Belastung der Apotheken abgelehnt.ABDA-Präsident Thomas Preis sagt: "Politik und Gesellschaft sind sich einig, dass die Apotheken gestärkt und ihre pharmazeutischen Leistungen ausgeweitet werden müssen. Nur so lassen sich Primärversorgung und Krisenresilienz im Gesundheitswesen zukunftsfest machen. Zugleich will die Bundesregierung ab 2027 den Apothekenabschlag zugunsten der Krankenkassen von 1,77 auf 2,07 Euro pro verordnetem Medikament erhöhen. Dabei haben die Apotheken von 2013 bis 2026 durch die fehlende Anpassung des Packungsfixums bereits Sparbeiträge in Milliardenhöhe zugunsten der Krankenkassen erbracht. Denn: Ihr Honorar wurde in diesem Zeitraum nie an die wirtschaftliche Gesamtentwicklung angepasst. Nun soll das gerade erst stufenweise erhöhte Festhonorar gleich wieder eingekürzt werden. Das lehnen wir entschieden ab, weil es die Apotheken finanziell belastet, ihre Planungssicherheit gefährdet, Apothekenneugründungen für den pharmazeutischen Nachwuchs in strukturschwachen Regionen unattraktiv macht und somit die flächendeckende Versorgung belastet. Wir appellieren deshalb an den Bundestag als Gesetzgeber: Greifen Sie das Veto des Bundesrats auf - und lassen Sie eine neuerliche Schwächung des Apothekensystems nicht zu!".Die ABDA-Stellungnahme und mehr Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Stv. Pressesprecher, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6297028