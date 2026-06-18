Berlin (ots) -Kleine Geste, große Wirkung: Am letzten Sonntag im Juni wird weltweit wieder der Lonely Bouquet Day gefeiert. Dieser Tag lädt dazu ein, kleine Blumensträuße anonym im öffentlichen Raum zu platzieren und damit anderen Menschen eine unerwartete Freude zu bereiten. Auch in Deutschland beteiligen sich am 28. Juni 2026 wieder Hunderte Fleurop-Fachgeschäfte sowie zahlreiche Privatpersonen an der Bewegung.Eine Idee, die Menschen verbindetDie Idee ist ebenso einfach wie schön: Ein kleines Sträußchen wird mit einer kurzen Nachricht versehen und an einem gut sichtbaren Ort hinterlassen, zum Beispiel auf einer Parkbank, an einer Bushaltestelle oder vor einem Café. Wer die Blumen entdeckt, darf sie mitnehmen und sich über die spontane Aufmerksamkeit freuen.Ins Leben gerufen wurde der Lonely Bouquet Day vor mehr als zehn Jahren von der in Belgien lebenden US-Amerikanerin Emily Avenson. Seitdem hat sich die Aktion zu einer internationalen Bewegung entwickelt, die Menschen über die gemeinsame Freude an Blumen verbindet. "Der Lonely Bouquet Day zeigt, wie viel ein kleiner Moment der Freundlichkeit bewirken kann", sagt Nico Lamprecht aus dem Marketing der Fleurop AG (http://www.fleurop.de/). "Blumen bringen Menschen zum Lächeln, überraschen und schaffen positive Begegnungen. Genau darum geht es bei dieser Aktion."Augen offenhalten - überall können Blumen wartenAm 28. Juni lohnt es sich, mit wachem Blick durch den Tag zu gehen. Überall können liebevoll arrangierte Sträuße darauf warten, einen Passanten zu erfreuen. Wer selbst Teil der Bewegung werden möchte, kann unkompliziert ein kleines Sträußchen binden, eine freundliche Nachricht beifügen und es an einem öffentlichen Ort platzieren.Eine einfache Methode, um einem unbekannten Menschen den Tag zu verschönern und die Welt ein wenig freundlicher zu machen.Unter dem Hashtag LonelyBouquetDay werden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Fotos und Geschichten der Aktion in den sozialen Netzwerken geteilt, um die blumigen Funde festzuhalten.Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten. Weiteres Bildmaterial gern auf Anfrage.Über Fleurop:Die Fleurop AG hat ihren Sitz in Berlin. Die über 100 Jahre alte Firmengeschichte ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern der Auftrag an lokal ansässige Blumenfachgeschäfte vergeben werden - das Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 Partnerfloristinnen und -floristen in 150 Ländern weltweit über 25 Millionen Blumenarrangements pro Jahr. Die Blumengrüße werden von professionellen Floristen und Floristinnen in Handarbeit gefertigt und dem Empfänger persönlich überreicht. www.fleurop.de SupportYourLocalsPressekontakt:Fleurop AGFrau Christine VeauthierLindenstraße 3-4, 12207 BerlinTel.: 030/713 71-291E-Mail: presseteam@fleurop.deSocial Media: @fleurop.deOriginal-Content von: Fleurop AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44021/6297044