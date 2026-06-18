Die TKMS-Aktie bleibt in einer angespannten Ausgangslage. Nach der jüngsten Einschätzung meines Kollegen Philipp Nyhoegen stand bereits die Entscheidung zwischen Ausbruch und Abverkauf im Raum. Genau diese Entscheidung wurde weiterhin vertagt: Die Aktie stabilisiert sich zwar oberhalb wichtiger Unterstützungen, der entscheidende Befreiungsschlag steht aber weiterhin aus. Die Spannung steigt Die Aktie des Marineschiffbauers bewegt sich weiterhin zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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