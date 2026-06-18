Nachdem die Mercedes-Benz-Aktie bereits am Dienstag und Mittwoch in Summe um über -5% verloren hat, geht es auch am Donnerstagmorgen mit einem Kursverlust von -3% weiter bergab. Die Aktie der Schwaben notiert damit auf dem niedrigsten Stand seit fünf Jahren. Warum fällt der Stern vom Himmel und gibt es noch Hoffnung, dass er jemals wieder nach oben steigt? Katastrophale Nachrichten vom Erzrivalen Es ist Kombination aus gleich mehreren Faktoren, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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