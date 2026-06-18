Mainz (ots) -Anlässlich des 250. Jahrestags der amerikanischen Unabhängigkeit am 4. Juli 2026 widmet sich 3sat in mehreren Sendungen Geschichte und Gegenwart der USA. Den Auftakt macht die 3satKulturdoku "Rechtsruck im Silicon Valley. Warum die kalifornischen Tech-Eliten Trump unterstützen", zu sehen am Samstag, 27. Juni 2026, um 19.20 Uhr, und am selben Tag bereits ab 10.00 Uhr in der 3satMediathek. Am Montag, 29. Juni 2026, folgt um 22.25 Uhr der Dokumentarfilm "Henry Fonda for President", online ab 6.00 Uhr. Er betrachtet die USA und ihre Geschichte anhand der Biografie des legendären Schauspielers. Den 4. Juli begeht 3sat schließlich mit einem Thementag, der das Land aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.3satKulturdoku: "Rechtsruck im Silicon Valley"Das Silicon Valley steht für Freiheit, Kreativität und Fortschritt. Die 3satKulturdoku "Rechtsruck im Silicon Valley" legt jedoch eine düstere Seite der kalifornischen Tech-Industrie offen: Seit Jahrzehnten prägen der Kult um charismatische Gründer und die Illusion, Technologien könnten die Welt retten, die Branche. Autoritäres und antidemokratisches Denken sind dort tief verankert. Wie konnte es dazu kommen? Welche Ideologien verbinden die libertären Tech-Eliten mit Trumps autoritärem Stil? Zu Wort kommen die Programmiererin Aya Jaff, der Historiker Volker Weiß und der in Stanford lehrende Literaturwissenschaftler Adrian Daub.Dokumentarfilm "Henry Fonda for President"Der österreichische Filmhistoriker Alexander Horwath folgt in seinem dokumentarischen Essay dem amerikanischen Schauspieler Henry Fonda hinein in eine imaginäre Republik - die "United States of Fonda". Fondas Stimme und die Charaktere, die er spielte, führen durch den Film: auf einen Roadtrip quer durch die USA und durch die Geschichte des Landes von 1651, als Fondas holländische Vorfahren die Neue Welt erreichten, bis in die 1980er-Jahre, als mit Ronald Reagan ein anderer Filmschauspieler US-Präsident wurde.Thementag und weiteres ProgrammAm 4. Juli zeigt 3sat im Rahmen des Thementags "Happy Birthday, USA" (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/happy-birthday-usa-ein-3satthementag) ab 6.05 Uhr ein umfangreiches Programm aus Spielfilmen und Natur- sowie Geschichtsdokumentationen, die zahlreiche Facetten der Vereinigten Staaten einfangen. In der 3satMediathek (https://www.3sat.de/gesellschaft/politik-und-gesellschaft/verbotene-buecher-102.html) bereits abrufbar ist der Dokumentarfilm "Verbotene Bücher - Kulturkampf in den USA."KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Maja Tripkovic, per E-Mail unter Schroeder.B@zdf.de und Tripkovic.M@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur 3satKulturdoku "Rechtsruck im Silicon Valley" erhalten Sie als Download (nach Log-in) hier (https://presseportal.zdf.de/presse/3satkulturdoku) und zum Dokumentarfilm "Henry Fonda for President" hier (https://presseportal.zdf.de/presse/3satdokumentarfilmzeit). Außerdem per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie eine Presseinformation (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/rechtsruck-im-silicon-valley) zur 3satKulturdoku "Rechtsruck im Silicon Valley" und eine weitere Presseinformation (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/3satdokumentarfilmzeit-henry-fonda-for-president) zu "Henry Fonda for President".- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht der Dokumentarfilm "Henry Fonda for President" in der Mediathek des 3sat-Pressetreffs (https://pressetreff.3sat.de/mediathek/) als Preview bereit (nach Log-in).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6297048