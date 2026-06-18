© Foto: Udo Herrmann - picture alliance / CHROMORANGEDie US-Arzneimittelbehörde prüft eine neue Roche-Kombination gegen aggressiven Lymphdrüsenkrebs. Studiendaten zeigen deutliche Vorteile für Patienten.Der Pharmakonzern Roche hat einen wichtigen Schritt für eine neue Behandlung von aggressiven Lymphomen in den USA geschafft. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den ergänzenden Zulassungsantrag für die Kombination der Krebsmedikamente Lunsumio VELO und Polivy angenommen. Die Therapie richtet sich an Erwachsene mit großzelligem B-Zell-Lymphom, eine aggressive Form von Lymphdrüsenkrebs, deren Erkrankung nach mindestens einer vorherigen Behandlung zurückgekehrt ist oder nicht auf die Therapie angesprochen hat. Die Behörde will laut Roche bis zum …
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