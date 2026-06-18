GenNx360 Capital Partners ("GenNx360"), eine Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in New York City, die in US-amerikanische Unternehmen des unteren Mittelstands aus der Industrie- und Unternehmensdienstleistungsbranche investiert, freut sich, die Beförderung von Pratik Rajeevan zum Partner bekannt zu geben.

Pratik kann auf eine umfangreiche Erfahrung im Transaktionsbereich zurückblicken, da er im Rahmen seiner Tätigkeit bei GenNx360 in über zehn Plattformunternehmen und 30 Add-on-Investitionen investiert hat. Seine Erfahrung reicht von Investitionen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung über Versorgungs- und Umweltdienstleistungen bis hin zu Prüf- und Inspektionsdienstleistungen. Pratik ist einer der Hauptverantwortlichen für die Investitionen in NVI, Shenandoah und Aeron im Portfolio des GenNx360 Fund IV. Pratik war für erfolgreiche Investitionen und Exits bei Miller Environmental und Aero3 im GenNx360 Fund III verantwortlich. Jüngst war Pratik für den 2-Milliarden-Dollar-Exit des Unternehmens aus der Precision Aviation Group verantwortlich, einem globalen Wartungs- und Reparaturunternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung im GenNx360 Fund IV.

"Pratik ist ein disziplinierter und weitsichtiger Investor mit einer hohen Umsetzungskompetenz und gehört zu den Kernmitgliedern des GenNx360-Investmentteams. Der Aufbau eines starken Pools herausragender Investmenttalente ist ein zentrales Anliegen für uns, und diese Anerkennung hat er sich redlich verdient. Wir wünschen Pratik noch viele weitere Jahre des Wachstums und des Erfolgs in unserem Unternehmen", so Ron Blaylock, Gründer und Managing Partner von GenNx360.

David Mast, President und CEO der Precision Aviation Group, kommentierte: "Pratik hat sich während der Zeit unter der Aufsicht von GenNx als echter Partner erwiesen und maßgeblich zu unserem dynamischen Wachstum beigetragen. Dank seiner fundierten Kenntnisse im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung konnte Pratik unsere strategische Vision wirkungsvoll unterstützen und uns beim Aufbau einer globalen Plattform sowohl durch organisches Wachstum als auch durch zahlreiche "Buy-and-Build"-Akquisitionen unterstützen."

Über GenNx360 Capital Partners

GenNx360 Capital Partners ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die in Unternehmen des unteren Mittelstands im Industrie- und Unternehmensdienstleistungsbereich investiert. GenNx360 investiert in Unternehmen mit bewährten und nachhaltigen Geschäftsmodellen in Wachstumsbranchen, die in großen Märkten tätig sind. Die Gesellschaft setzt auf wertsteigernde Wachstumspläne und operative Verbesserungen in Kombination mit schnellen "Buy-and-Build"-Strategien zur Beschleunigung des Wachstums, zur Steigerung der Effizienz und zur Erzielung starker finanzieller Renditen. Zu den Branchen, in denen GenNx360 tätig ist, gehören Infrastrukturdienstleistungen, Prüfung und Inspektion, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automatisierung und Industrietechnik, gewerbliche Dienstleistungen sowie Lebensmitteldienstleistungen. GenNx360 wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York City. https://www.gennx360.com/

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