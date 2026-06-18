KI ist im Versicherungsvertrieb bei Weitem noch nicht flächendeckend im Einsatz. Laut einer neuen Studie vermissen die meisten der befragten Versicherungsvermittler Unterstützung seitens der Versicherer für eine effektive KI-Nutzung im Arbeitsalltag, die dafür erforderliche Ausstattung und geeignete KI-Tools. Trotz medialem Hype sei der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Versicherungsvertrieb noch erstaunlich wenig verbreitet, so das Fazit der aktuellen Studie "KI im Vertrieb". Für die Studie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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