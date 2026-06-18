Die HanseMerkur hat ihre Produktpalette in der privaten Krankenversicherung erweitert und einen Tarif für Beamtenanwärter und Referendare an den Start gebracht. Der Tarif setzt auf ein gehobenes Leistungsniveau zu einem preiswerten Beitrag. Der Versicherer will damit weiter den Beamtenmarkt erschließen. Der Hamburger Versicherer HanseMerkur hat sein Angebot in der privaten Krankenversicherung erweitert. Das neue Produkt Be Fit Start fokussiert sich auf beihilfeberechtigte Beamtenanwärter und Referendare ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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