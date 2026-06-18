Fed signalisiert strafferen Kurs

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Kevin Warsh lässt in seiner ersten Zinssitzung als Fed Chef den Leitzins unverändert.



Die US-Notenbank Federal Reserve hat am gestrigen Mittwoch ihre Leitzinsspanne wie erwartet bei 3,5 bis 3,75 Prozent belassen. Unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh deutet sich jedoch ein Kurswechsel an: Mehrere Notenbanker brachten eine mögliche Zinserhöhung im zweiten Halbjahr ins Spiel. Laut offiziellem Zinsausblick können sich neun von 18 Mitgliedern, die eine Prognose abgaben, sogar eine Anhebung bis Ende 2026 vorstellen. Warsh selbst enthielt sich dabei.

An den Märkten sorgte das für deutliche Reaktionen. Der S&P 500 und der Nasdaq-100 Index schlossen mit mehr als einem Prozent im Minus, auch der Dow Jones Industrial Average drehte ins Negative. An den Terminmärkten wird nun eine Zinserhöhung im Herbst eingepreist. Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen sprang von rund 4,06 auf fast 4,22 Prozent, zehnjährige stiegen auf knapp 4,50 Prozent. Die Anleihekurse fielen entsprechend. Der Dollar legte zu, der Euro sank von knapp 1,16 auf unter 1,15 US-Dollar.

Zugleich hob die Fed ihre Inflationsprognose für dieses Jahr auf rund 3,6 Prozent an und senkte die Wachstumserwartung auf etwa 2,2 Prozent. Warsh kündigte zudem fünf Arbeitsgruppen an, die Reformen unter anderem zur Kommunikation, zur Fed-Bilanz und zum Inflationsrahmen erarbeiten sollen.















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Quelle: HSBC









Die US-Notenbank Federal Reserve hat am gestrigen Mittwoch ihre Leitzinsspanne wie erwartet bei 3,5 bis 3,75 Prozent belassen. Unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh deutet sich jedoch ein Kurswechsel an: Mehrere Notenbanker brachten eine mögliche Zinserhöhung im zweiten Halbjahr ins Spiel. Laut offiziellem Zinsausblick können sich neun von 18 Mitgliedern, die eine Prognose abgaben, sogar eine Anhebung bis Ende 2026 vorstellen. Warsh selbst enthielt sich dabei.An den Märkten sorgte das für deutliche Reaktionen. Der S&P 500 und der Nasdaq-100 Index schlossen mit mehr als einem Prozent im Minus, auch der Dow Jones Industrial Average drehte ins Negative. An den Terminmärkten wird nun eine Zinserhöhung im Herbst eingepreist. Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen sprang von rund 4,06 auf fast 4,22 Prozent, zehnjährige stiegen auf knapp 4,50 Prozent. Die Anleihekurse fielen entsprechend. Der Dollar legte zu, der Euro sank von knapp 1,16 auf unter 1,15 US-Dollar.Zugleich hob die Fed ihre Inflationsprognose für dieses Jahr auf rund 3,6 Prozent an und senkte die Wachstumserwartung auf etwa 2,2 Prozent. Warsh kündigte zudem fünf Arbeitsgruppen an, die Reformen unter anderem zur Kommunikation, zur Fed-Bilanz und zum Inflationsrahmen erarbeiten sollen.Damit Sie weiterhin wie gewohnt mit Turbo-Zertifikaten handeln können, sieht die neue Vorgabe der BaFin spätestens ab Juni 2026 einen halbjährlichen Wissenstest vor. Das neue Kapitel der HSBC-Zertifikate-Masterclass führt Sie durch alle relevanten Themen und bereitet Sie darauf vor, den Test in wenigen Schritten erfolgreich zu absolvieren. Der Test gilt als bestanden, wenn Sie mindestens sechs Fragen richtig beantwortet haben.Quelle: HSBC





