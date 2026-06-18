Aufgrund des großen Interesses und zahlreicher Anfragen wurde die Bewerbungsfrist für den Semmelweis-Richter Journalism Award 2026 um zwei Wochen verlängert. Bewerbungen werden nun bis zum 23. Juni 2026, 23:59 Uhr MEZ, entgegengenommen.

BUDAPEST, HU / ACCESS Newswire / 18. Juni 2026 / Aufbauend auf dem Erfolg der ersten Ausgabe würdigt der Preis weiterhin herausragenden Journalismus, der zum öffentlichen Verständnis wichtiger Gesundheitsthemen beiträgt und eine fundierte Diskussion in ganz Europa fördert. Die Initiative wird von der Semmelweis University, Ungarns führender Einrichtung für Medizin und Gesundheitswissenschaften, in Zusammenarbeit mit Gedeon Richter, einem in Ungarn ansässigen, innovationsorientierten Spezialpharmaunternehmen, organisiert.

Beiträge können in zwei Kategorien eingereicht werden: Frauengesundheit sowie Pharmastrategien und Innovation, wobei bei letzterer ein besonderer Schwerpunkt auf Herz-Kreislauf-Therapien liegt. Die Organisatoren begrüßen hochwertige Berichterstattung, die drängende oder unterrepräsentierte Gesundheitsthemen beleuchtet, Stigmatisierung thematisiert und zu einem besseren Bewusstsein sowie zu verbesserten Behandlungsmöglichkeiten beiträgt.

Die erste Ausgabe fand große internationale Beachtung und verzeichnete fast 70 Einreichungen aus mehr als 20 europäischen Ländern. Unter den eingereichten Beiträgen befanden sich Artikel, die in renommierten Medien wie The Times, The Guardian, La República und der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht wurden, was die große Reichweite und Relevanz des Preises unterstreicht.

Die Teilnahmebedingungen bleiben trotz der verlängerten Frist unverändert. Die eingereichten Artikel müssen zwischen dem 1. März 2025 und dem 31. März 2026 veröffentlicht worden sein. Jeder Bewerber darf bis zu zwei Beiträge einreichen, wobei pro Kategorie maximal ein Beitrag zugelassen ist. Die Einreichungen sollten als gescannte Kopien (für Printmedien), öffentlich zugängliche Links (für Online-Inhalte) oder Screenshots im Falle von Artikeln hinter einer Paywall erfolgen. Alle Materialien müssen in englischer Sprache vorliegen oder neben der Originalversion eine englische Übersetzung enthalten.

Bewerbungen können über die offizielle Website eingereicht werden:

https://semmelweisrichteraward.com/

Eine Fachjury bewertet die Beiträge anhand journalistischer Qualität, Recherchetiefe, Originalität, gesellschaftlicher Relevanz und klarer Kommunikation.

Das Gesamtpreisgeld beträgt 45.000 €, wobei in beiden Kategorien Preise vergeben werden: 10.000 € für den ersten Platz, 7.500 € für den zweiten und 5.000 € für den dritten. Die Gewinner werden in der letzten Juliwoche 2026 bekannt gegeben.

Alle sechs Preisträger werden zur offiziellen Preisverleihung im Oktober 2026 an der Semmelweis University in Budapest eingeladen, wobei Reise- und Unterkunftskosten vollständig übernommen werden.

Kontakt:

Herr Róbert Cseszregi

+36300164502

mailto:press@semmelweis.hu

QUELLE: Gedeon Richter Plc.

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