Palo Alto Networks: Bullen greifen nach kurzem Rücksetzer wieder an!

Die Wachstumsstory des Cyber-Security-Spezialisten ist intakt!

Rückblick

Ab Mai gab es bei der Cyber-Security-Aktie einen fast vertikalen Anstieg von rund 180 US-Dollar bis über die Marke von 300 US-Dollar. Nach dem Allzeithoch kam es zu einer kurzen Korrektur, welche am EMA 20 aufgefangen wurde.

Palo Alto Networks-Aktie: Chart vom 17.06.2026, Kürzel: PANW, Kurs: 282.13 USD, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Aktuell hat sich bei 285 US-Dollar ein horizontaler Deckel gebildet. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke aktiviert das bullische Breakout-Setup in Richtung des alten Hochs und darüber hinaus. Der Stop-Loss könnte unter den letzten Kerzen bei rund 270 US-Dollar platziert werden.

Mögliches bärisches Szenario

Rutscht die Aktie unter die 270 US-Dollar-Marke, droht eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung der 50-Tagelinie.

Meinung

Obwohl das Management um CEO Nikesh Arora den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 angehoben hat und von einem "mehrjährigen Rückenwind durch KI" spricht, reagierte der Markt unmittelbar nach den Zahlen mit einem Rücksetzer. Mit einem KGV im dreistelligen Bereich ist PANW schlichtweg "priced for perfection" - also für Perfektion bewertet. Die fundamentale Wachstumsstory im Bereich Cybersecurity und KI-Sicherheit ist aber absolut intakt.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 229.94 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.74 Mrd. USD

Meine Meinung zu Palo Alto Networks ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 18.06.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in PANW hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.