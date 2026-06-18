Zürich (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank Fed hat wie erwartet keine Veränderung an ihrem Leitzins vorgenommen, so Roger Rüegg, Leiter Multi-Asset-Solutions bei ZKB/Swisscanto.Dieser verharre weiterhin im Zinsband von 3,5 bis 3,75%, und der Entscheid sei auch einstimmig gewesen. Der neue Chairman Kevin Warsh stehe bereits bei seinem ersten Fed-Meeting unter Druck. Die US-Regierung drücke auf Zinssenkungen, allerdings sei dafür die Konjunktur zu stark und die Inflation zu hoch. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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