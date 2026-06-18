London (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank lässt die Zinsen unverändert, klingt aber deutlich restriktiver - Eric Winograd, Director Developed Market Economic Research und Chef-Volkswirt USA bei AllianceBernstein (AB), rechnet dennoch nicht mit einer Zinserhöhung in diesem Jahr.Aus seiner Sicht sei weniger der aktuelle Zinsentscheid entscheidend als der Kurswechsel unter Fed-Chair Warsh: weniger Forward Guidance, knappere Kommunikation und eine Überprüfung zentraler Arbeitsweisen der Notenbank. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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